GRAFİKLİ – Futbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'de 32. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 28. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
– Süper Lig
Yarın:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)
4 Nisan Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
5 Nisan Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)
– TFF 1. Lig
Yarın:
13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (15 Temmuz)
16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Ankaraspor-Akhisarspor (Osmanlı)
19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
4 Nisan Pazar:
13.30 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Menemen İlçe)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)
5 Nisan Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir Belediye)