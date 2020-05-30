GRAFİKLİ – İstanbul'un yeni şifa merkezleri yarın hizmete açılacak

İSTANBUL (AA) – HATİCE ŞENSES – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklama sonrasında temelleri atılan Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa çalışmaları tamamlandı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin duayen öğretim üyelerinden Prof. Dr. Dilmener'in isminin yaşatılacağı hastane, çok kısa sürede tamamlanarak sağlık sistemine kazandırıldı.

Yarın yapılacak açılış töreninin ardından hizmete alınacak hastane, yatay mimarisi, modern görüntüsü ve son teknolojiye sahip altyapısıyla pandemi sonrası dönemde de önemli bir rol üstlenecek.

Kovid-19 ile mücadeleye önemli katkılar sunması hedeflenen hastanenin, pandemi sonrası dönemde de olası salgın ve afet durumları ile sağlık turizmi alanında hizmet vermesi planlanıyor.

– Sağlık üssü, tam teşekküllü altyapısıyla hizmet verecek

Temelinin atıldığı ilk günden bu yana hummalı çalışmaların sürdürüldüğü sağlık tesisinin inşası sırasında, yaklaşık 4 bin personel 3 vardiya şeklinde görev yaptı.

Sağlık tesisi, 125 bin metrekare alana kurulurken, peyzaj ve otopark alanı için 50 bin metrekare ayrıldı.

500 araçlık otoparka sahip olan hastanenin, 75 bin metrekarelik kapalı alanı bulunuyor.

1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak tesis, 16 ameliyathaneyi de içinde barındırıyor.

Hastanede 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.

– Tarihi hastane yeniden şifa merkezi olacak

Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan ve bir süredir kullanılmayan Hadımköy'deki tarihi askeri hastane de geçen ay başlayan restorasyon çalışmalarıyla yeniden sağlık sistemine kazandırıldı.

Pandemiyle mücadele kapsamında restore edilen İstanbul'un en eski sağlık tesislerinden biri olan tarihi hastane de yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un babası Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un isminin yaşatılacağı tarihi binanın restorasyonu yaklaşık 500 işçinin 45 gün süren hummalı çalışmasıyla tamamlandı.

Sağlık sistemine önemli katkılar sunması hedeflenen "Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi", yeniden şifa merkezi haline gelecek.