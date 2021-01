GRAFİKLİ – “Kadife sesli usta piyanist: Ferdi Özbeğen”

İSTANBUL (AA) – SALİH ŞEREF – Sanat hayatı boyunca 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkıya imza atan ve pek çok ödül kazanan Ferdi Özbeğen, vefatının 8. yılında anılıyor.

Hasan Özbeğen ve Afet Özbeğen'in oğlu olarak 1941 yılında İzmir'de dünyaya gelen sanatçı, anaokulu ve ilkokul birinci sınıfı Şişli Terakki Vakfı Özel Işık Koleji'nde okudu.

Ortaokulla birlikte özel müzik öğrenimine başlayan sanatçı, 1960'da İzmir Özel Türk Koleji'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul'da İktisat Fakültesi'ni kazanan Özbeğen, 1963 yılında babasının vefat etmesi üzerine eğitimini yarıda kesmek zorunda kalarak, ilgi alanı olan müziğe yöneldi.

– "Altın Mikrofon Yarışması" ile profesyonel müzik hayatına adım attı

Hürriyet Gazetesi'nin 1965 yılında düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışmasına katılarak, müzik yolculuğuna başlayan Özbeğen, yarışmadan sonra profesyonel olarak kendi orkestrasını kurup, eserler üretti.

Özbeğen, yarışmada "Kes Kes" ve "Sandığımı Açamadım" şarkılarını seslendirirken, yarışmadan sonra orkestra 1967'de Okay Temiz'i, 1968'de de Esin Engin'i bünyesinde bulundurdu.

Orkestrasıyla 1974'e kadar çeşitli lokal ve eğlence merkezlerinde konserler veren Özbeğen, en son çalıştığı Çınar Oteli'nin greve gitmesiyle orkestrası dağıldı ve Şefik Uyguner'in orkestrasında çalışmaya başladı.

Grubun dağılmasının ardından 1977 yılında ilk albümü olan "Ferdi Özbeğen'le 45 Dakika"yı çıkaran usta sanatçının bu albümü, kısa sürede büyük bir satış rakamına ulaştı.

Özbeğen, 1978 yılında Orhan Gencebay'ın plak şirketi Kervan Plak'a geçerek "Ferdi Özbeğen'le Sohbet", 1979 yılında "Teşekkürler" ve 1980 yılında da "Mutluluklar" albümlerini hayranlarının beğenisine sundu.

"Yaşadıkça", "Bir Sır Gibi" ve "Seviyorum Delicesine" albümleri büyük ilgi toplayan Özbeğen, "Sohbet" adlı plağıyla "Altın Plak" ödülünü, "Mutluluklar" ile de "Platin Plak" ve "Altın Piyano" ödüllerini kazandı.

– "Tanrıya Feryat", "Piyanist" ve "Perihan Abla" yapımlarında rol aldı

Müzikal yaşamına 30 albüm sığdıran Özbeğen, 1980'de Gülşen Bubikoğlu, Tanju Gürsu ve Hulusi Kentmen ile "Tanrıya Feryat" adlı filmde oynadı. Banu Alkan ile "Piyanist" adlı yapımda yer alan sanatçı, 1980'li yılların en popüler yapımlarından biri olan "Perihan Abla" adlı dizide de konuk oyuncu olarak rol aldı.

Şan Tiyatrosu'nda 1983'te 20. sanat yılını İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile verdiği konserler zinciriyle kutlayan Ferdi Özbeğen, 1984 yılında bir tarafı alaturka, bir tarafı pop şarkılarından oluşan "Piyanist" albümünü çıkardı.

Ferdi Özbeğen, 1980'lerin sonu ile 1990'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde alaturka ve taverna tarzı şarkılar söyledi.

Albümlerinin yanı sıra pek çok derleme ve aranjman çalışmalarına da yer veren Özbeğen'in "Sizin Seçtiklerinizle" albümü kendisinin yorumuyla o zamanın yapılmış ilk "best of" albümü oldu. Bu albümü 1985'te çıkardığı bir tarafı alaturka diğer tarafı da pop-rock temaları içeren "Belki Bir Gün" ve 1986'da çıkardığı tamamı Ülkü Aker aranjeleri ve daha önceki 9 albümünün orkestra şefi olan Osman İşmen'in senfonik düzenlemelerinden oluşan "Sana İhtiyacım Var" albümü izledi.

Özbeğen, "Sana İhtiyacım Var" albümünde ayrıca Orson Welles'in "I Know What Is To Be Young" ve Lionel Richie'nin "Hello" şarkılarının Türkçe uyarlamalarını seslendirdi. Sanatçının 1986 yılının sonlarına doğru çıkardığı "Sevdiğiniz Şarkılar" albümü Türkiye'de yayınlanan ilk krom kaset oldu.

Usta piyanist, 1991 yılında piyasaya sunduğu nostalji albümü "Şarkılarım"ı, 1998'de "Kandil" albümünü ve 2001'de "Ayrılmayalım" albümlerini sevenleriyle buluşturdu. 2006 yılında ise Yaşar Plak, sanatçının 26 yıl önce okuduğu şarkıları yeniden düzenleyerek "Can Suyum" adıyla yayınladı.

Gazeteci Ali Rıza Türker'in, Ferdi Özbeğen'in hayatını ele aldığı "Şöhret Dediğin" kitabında, Özbeğen kendisini şöyle ifade etmiştir:

"1970-1980 yıllarında müzik dünyasından Yeşilçam'a geçmek modaydı. İstemiyordum ama sevgili Türker İnanoğlu, 'Tanrıya Feryat' adlı filmde oynamam için beni ikna etmeyi başardı. Başrolü Gülşen Bubikoğlu ile paylaştığım bu filmle, komik durumlara düşmeden oyunculuğu becerdim çok şükür. Ardından 'Piyanist' filmini çektim. İstemiyordum ama Müjde Ar ve Ajda Pekkan bana şu sözlerle cesaret verdiler, 'Film çevirmen şart. Bütün Anadolu sinemaya gidiyor ama senin plağını alıp evinde dinleyemiyor. Adını ve seslerini duymaları için film çevirmen şart.' O dönemin sevilen dizisi 'Perihan Abla'ya bayılıyordum, Perran Kutman'a büyük hayranlığım vardı. Dizide oynamak isteyince Kandemir Konduk benim için bir bölüm yazdı. Çok zor oldu ama bu dizide rol almak bana büyük keyif verdi."

Güçlü bir sese sahip olmasının yanında Türkçeyi kusursuz kullanması ve bunu şarkılarına yansıtmasıyla da dikkat çeken Özbeğen, son olarak Netflix'te yayınlanan "Bir Başkadır" adlı dizide şarkılarıyla tekrar gündeme geldi. Bu vesileyle sanatçıyı, genç hayranları yeniden keşfetmiş oldu.

Usta müzisyen, 2001 yılında yakalandığı prostat kanserine yenik düşerek tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında 28 Ocak 2013'te 72 yaşındayken yaşamını yitirdi. 30 Ocak tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenin sonrasında Özbeğen'in cenazesi, Levent Camisinde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

– Albümleri

"Ferdi Özbeğen'le 45 Dakika" (1977), "Ferdi Özbeğen'le Sohbet" (1978), "Teşekkürler" (1979), "Mutluluklar" (1980), "Nice Yıllara" (1980), "Yaşadıkça" (1981), "Bir Sır Gibi" (1982), "Yirminci Sanat Yılı Şan Konseri" (1983), "Seviyorum Delicesine" (1983), "Piyanist" (1984), "Sizin Seçtiklerinizle" (1984), "Belki Bir Gün" (1985), "Sana İhtiyacım Var" (1986), "Sevdiğiniz Şarkılar" (1986), "Başka Başka Bambaşka" (1987), "Senden Sonra" (1988), "Yaktı Geçti" (1989), "Kara Sevda" (1990), "Şarkılarım" (1991), "Davacı Değilim" (1992), "Bir Başkadır Ferdi Özbeğen" (1993), "İşte Geldim" (1996), "Kandil" (1998), "Ayrılmayalım" (2001), "Can Suyum" (2006), "Nerelerdeydiniz" (2009)