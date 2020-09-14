GRAFİKLİ – Online eğitim sürecinde çocuk ve ergenlerde göz ve ortopedi sorunlarına dikkat

ANKARA (AA) – YEŞİM SERT KARAASLAN – Küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde, online eğitim sürecinde çocuk ve ergenlerin göz ve ortopedi sorunları yaşamaması için bilgisayar kullanımından oturma şekline, beslenme alışkanlığından odanın ışığına birçok noktaya dikkat edilmesi gerekiyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Meltem Erol, AA muhabirine, pandemi nedeniyle online eğitim-öğretim sürecinin çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 pandemisinin hayatın her alanını olduğu gibi eğitim sistemini de olumsuz etkilediğinin altını çizen Erol, yüz yüze eğitimin yerini şu an için uzaktan eğitimin aldığını ve çocukların bilgisayar ve televizyon karşısında daha fazla zaman geçirmeye başladığını belirtti.

Erol, pandemide online eğitim sürecinde gün içinde uzun süre ekran başında olan çocuk ve ergenlerde göz ve ortopedi gibi alanlarda sorunlar yaşanabileceğine dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu durum başta oturma bozukluğuna bağlı olmak üzere, çocuk ve ergenlerde göz ve ortopedik sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. Bilgisayar ekranı önünde saatlerce oturmak görme sistemini daha fazla odaklanmaya zorlayarak göz yorgunluğu, göz kuruluğu, baş ağrısı, gözde kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma ve bulanık görmeye neden olmaktadır.

Ayrıca uygun olmayan ergonomi yani kullanılan masa sandalye ve oturma durumunun rahatsızlığı çocuklarda bel, sırt, omuz, boyun ve bacak ağrılarına sebep olmaktadır."

– Göz ve ortopedi sorunlarının önlenmesi için alınabilecek tedbirler

Bu sorunları önleyebilmek için online eğitim sırasında ailelerin bazı hususlara dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Erol, sağlığın korunması için şu önerilerde bulundu:

"-Televizyon ya da masaüstü ekranlar tercih edilmeli, tablet ve dizüstü bilgisayar kullanımından kaçınılmalı.

– Ekran çok yakın olmamalı, ekranın üst sınırı göz hizasında olmalı, ortam karanlık olmamalı, ekran parlak olmamalı.

– Odanın ışığı çok fazlaysa eğitime başlamadan önce biraz azaltılmalı. Pencereden bilgisayar ekranına yansıma oluyorsa ya bilgisayarın yeri değiştirilmeli veya gölgelik kullanılmalı.

– Ekran başında oturuş pozisyonu dik ve rahat olmalı.

– Ekranla göz arasındaki mesafe en az 60 santimetre olmalı. Çünkü, ekrana yakından bakmak göz kaslarının fazla çalışmasına neden olarak ve göz, baş ve boyun ağrılarına yol açabilir.

– Eğer bilinen göz rahatsızlığı varsa ve gözlük kullanılıyorsa online eğitim sırasında gözlük kullanmaya devam edilmeli.

– Çocuklar ders aralarında, göz yorgunluğunu artıracağından, yakın mesafe görmeyi gerektiren cep telefonu, tablet gibi ekranlı araçları kullanmamalı. Balkona ya da bahçeye çıkıp birkaç dakika uzağa bakarak gözler dinlendirilmeli.

– Aile bireyleri ile ders arasında başka aktiviteler planlanarak, çocukların cep telefonu ve tabletten uzak kalması sağlanmalı."

Ebeyvenler tarafından çocukların oturma şeklinin gözlemlenmesi gerektiğini vurgulayan Erol, "Bilgisayar başında dik ve rahat oturulmalı. Çünkü, online eğitim sürecinde sürekli bilgisayar başında oturmak çocuklarda ciddi postür bozukluğuna neden olabilir." dedi.

Erol, okul çağı çocuklarında ve ergenlerde, sıklıkla yanlış duruş şekline bağlı bel ve sırt ağrısı şikayetinin görüldüğünü söyledi. Duruş bozukluklarının en sık karşılaşılan belirtilerinin bel, sırt, boyun, omuz ve kol ağrıları, kas yorgunlukları, kas güçsüzlükleri, bacak ağrıları olduğunu anlatan Erol, şu önerilerde bulundu:

"Masa, sandalye ve bilgisayar uygun ergonomik şartlara göre düzenlenmeli, bilgisayar monitörü göz hizasında olmalı, dik durmasını sağlayan yaş ve gelişimine uygun çalışma masası, sırt desteği olan sandalye seçilmeli. Sandalyede otururken ayaklar yere basmalı, dizlerin seviyesi kalça seviyesinden biraz daha yüksekte olmalı ve omuzlar rahat pozisyonda olmalı."

– "Televizyon ve bilgisayar başında atıştırmalık tüketiminden kaçınılmalı"

Doç. Dr. Erol, pandemi sürecindeki online eğitimin diğer bir sonucunun da çocukların hareketinin azalmasına bağlı olarak kilo alımının artması olduğuna işaret etti.

Artan obezitenin çocuklarda bel ve bacak ağrılarına neden olabildiğini aktaran Erol, "Ailelerin çocuklarının beslenme düzenine dikkat etmeleri gerekmektedir. Televizyon ve bilgisayar başında atıştırmalık tüketiminden kaçınılmalı. Aileler gün içinde kısa süreli olarak çocuklarıyla egzersiz yaparak biraz olsun çocukların hareketlerini arttırabilirler." diye konuştu.