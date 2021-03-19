GRAFİKLİ – Tribünler salgında boşken sosyal medyada doldu

İSTANBUL (AA) – FATİH EREL – Avrupa genelindeki spor karşılaşmalarında tribünlerin boş kaldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sosyal medya, takımların yeni tribününe dönüşürken, taraftarlar takımlarını sosyal medyadan takip etti, izledi ve yorumladı.

Avrupa genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle stadyumlarda seyircisiz müsabakaların oynanmaya başladığı Mart 2020'den itibaren takımların; YouTube, Twitter ve Instagram takipçi sayıları büyük artış gösterdi.

Türkiye genelinde ilk Kovid-19 vakası tespiti ve maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti.

Bu 1 yıllık süre zarfından tribünlerden uzak kalan taraftarlar; gönül verdiği takımlarına sosyal medyadan izlerken; paylaşımları, takipleri ve yorumları ile de destek verdi.

– Taraftarlar takımlarını YouTube'tan izledi

Dört büyüklerin YouTube'taki takipçisi sayısı 5 milyona yaklaşırken, salgın döneminde YouTube özelinde dört büyüklerin takipçi sayısında 1 milyonun üzerinde artış yaşandı.

Türkiye'de salgının başladığı ilk aylarda Galatasaray, yaklaşık 1,5 milyon abonesi ile YouTube üzerinden en fazla izlenen Türk takımı konumundaydı. Fenerbahçe, 1,3 milyon abonesiyle Türkiye'de ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş'ın 635 bin, Trabzonspor'un 222 bin YouTube abonesi bulunuyordu.

Geçen bir yılın ardından Galatasaray 1,73 milyona ulaşırken, Türkiye'de zirveyi ise 1,93 milyon takipçiye ulaşan Fenerbahçe'ye kaptırdı. Beşiktaş'ın YouTube'ta takipçisi sayısı ise 829 bine yükselirken, Trabzonspor'un takipçisi sayısı 244 bine çıktı.

Trabzonspor, YouTube kanalını 2005 yılında, Galatasaray 2011 yılında, Beşiktaş 2012 yılında, Fenerbahçe ise 2013 yılında açtı.

YouTube üzerinden yayın yapan ve abone sayısı 1 milyon üzerinde olan iki Türk spor kulübü var.

Fenerbahçe, YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri sıralamasında 11. sırada bulunurken, Galatasaray ise 12. sırada yer alıyor.

Takipçi sayısı YouTube özelinde ayrı bir önem taşıyor. Kulüpler takipçi sayısını arttırarak YouTube'tan gelir elde edebiliyor.

Salgın sürecinde seyircisiz maçların oynandığı ve bu nedenle tribün gelirlerinin olmadığı bu dönemde YouTube kanalı abone sayılarıyla kulüpler gelir sağlıyor.

– Taraftarlar takımlarını Twitter'da yorumladı

Twitter'da ise yaklaşık 1 yıl öncesine göre kıyaslandığında Galatasaray, takipçi sayısını 9 milyondan 9,8 milyona, Fenerbahçe 7 milyondan 8 milyona, Beşiktaş 4 milyondan 4,5 milyona, Trabzonspor ise 1,5 milyondan 1,8 milyona yükseltti.

Taraftarların buluşup maçları yorumladığı kahvehanelerin ve diğer buluşma noktalarının da salgın döneminde kapalı kaldığı bu süreçte, taraftarlar, yorumlarını Twitter üzerinden aktardı.

Instagram'da ise yaklaşık 1 yıl öncesine göre kıyaslandığında Galatasaray, takipçi sayısını 8,5 milyondan, 9,6 milyona, Fenerbahçe 5 milyondan 6,3 milyona, Beşiktaş 3 milyondan 3,8 milyona, Trabzonspor ise 700 binden 830 bine yükseltti.

– Barcelona'ya salgın döneminde YouTube'ta 2 milyon yeni abone

En fazla YouTube abone sayısı olan takımlar, Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginde ve Türkiye'de mücadele eden ekiplerden oluşuyor.

Barcelona, Avrupa genelinde YouTube'ta 10 milyon barajını aşan ilk ve tek spor kulübü konumunda.

Salgın öncesi yaklaşık 9 milyon abonesi olan Barcelona'nın, geçen 1 yıllık süreçte takipçi sayısı 11 milyonu geçti.

Avrupa'da YouTube'dan en fazla izlenen spor kulübü olan Barcelona'yı, 6,3 milyon abonesiyle rakibi Real Madrid takip ediyor.

İngiltere'den Liverpool'un 5,6 milyon, Manchester United'ın ise 3,9 milyon YouTube abonesi var.

Salgın döneminde Fenerbahçe, başarılardan daha çok yaptığı transferlerle taraftarın ilgisini çekti ve sosyal medyada takipçi sayısında büyük artış sağladı.

YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri arasında 11. sırada yer alan Fenerbahçe, futbolda son Türkiye şampiyonluğunu 2013/2014 sezonunda yaşarken, dünya genelinde takipçi sayısı arttırmayı sağlayan Avrupa futbolundaki en büyük başarıları ise UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-2013 sezonunda yarı final ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynama başarısı göstermesidir.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı basketbol organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde ise Türk takımları arasında erkeklerde tek şampiyonluk sevincini Fenerbahçe yaşadı. Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda şampiyon oldu. Salgın dönemine kötü başlayan Fenerbahçe, son aylarda Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla tekrar şampiyonluk için umutlandı.

Avrupa'daki spor takımları arasında YouTube abone sayısı bakımından 12. sırada yer alan Galatasaray ise 2000 yılı içinde Avrupa'da futbolda kazandığı UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası dahil birçok başarı ve son 10 sezonda 5 Türkiye şampiyonluğu ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesiyle YouTube kanalında da ulusal ve uluslararası düzeyde izlenirliğini arttırdı.

Avrupa'da 1 milyondan fazla YouTube abonesi olan spor kulüplerinin salgın dönemindeki performansları: