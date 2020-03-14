GRAFİKLİ – Yunanlıların geri ittiği sığınmacıları Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor

İZMİR (AA) – ALİ KORKMAZ – Son iki haftada deniz yoluyla Yunan adalarına geçmek isteyen 1164 sığınmacı, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türkiye kara sularına itildi.

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce sığınmacı, Yunanistan'a kara yoluyla geçmek için Edirne'ye, deniz yoluyla geçiş için de sahil kesimlerine yöneldi.

Çanakkale'den Antalya'ya kadar devam eden sahil bölümünden Yunan adalarına geçmeyi düşünen sığınmacıların bir kısmı Yunanistan kara sularına girdikten sonra Yunan Sahil Güvenlik botlarının tedbirleriyle karşılaştı.

Yunan askerlerince, Türkiye kara sularına itilerek botlarının motoru alınan, botları delinmek istenen ve mavi sularda sürüklenen sığınmacılar, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Özellikle 28 Şubat'tan sonra artışa geçen sığınmacı geçişlerinde İzmir'in Çeşme, Dikili, Menderes, Aydın'ın Didim ve Kuşadası, Çanakkale, Muğla'nın Bodrum ve Antalya'nın Kaş ilçelerinden denize açılan ve Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince geri itilen yaklaşık 1164 sığınmacı, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince Türkiye'ye getirildi.

– Botlarının motorunu söktüler

Bu süreçte İzmir'in Çeşme ilçesinden denize açılan sığınmacıları taşıyan botun motoruna Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince el konuldu.

Bir düzensiz göçmen, Yunanların botlarının motorunu söktükten sonra kendilerini denize bıraktığını belirterek, "5 saat denizin ortasında kaldık. Bizden Türkiye'ye geri dönmemizi istediler." dedi.

– Ölüm tehdidi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ege Denizi'ne açılan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botların Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca engellenmesi kameralara yansıdı.

Düzensiz göçmenlerden birisi gazetecilere, Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin havaya birkaç kez ateş açtıktan sonra kendilerine "Ya Türkiye'ye dönersiniz ya da sizi öldürürüz." dediğini söyledi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde botla denize açıldıktan sonra yardım isteyen 75 sığınmacı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Sığınmacılardan Afganistan uyruklu 28 yaşındaki Muhammed Azimi, Sakız Adası'na varmak üzereyken yanlarına gelen Yunan yetkililerin botlarını delmek istediğini, o sırada botlarının arızalandığını ve denizin ortasında kaldıklarını söyledi.

– Bayrak Adası'na bıraktılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Sisam Adası arasında bulunan Bayrak Adası'nda sığınmacıların bulunduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen iki Türk Sahil Güvenlik Botu, adadaki 34 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, ifadelerinde 5 Mart gecesi saat 00.30 sularında Kuşadası'ndan çıkarak saat 04.00 civarında Sisam Adası'na ulaştıklarını, adaya çıktıktan sonra Yunanlılar tarafından toplanarak 3 botla Bayrak Adası'na bırakıldıklarını anlattı.