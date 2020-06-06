Gram altın fiyatı kaç para? 6 Haziran altın fiyatlarında son durum…

Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Dünyada yaşanan gelişmelere paralele olarak artan veya azalan altın fiyatları, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, çeyrek altın kaç para? İşte 6 Haziran altın fiyatlarındaki son gelişmeler…
6 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 366,66
Satış: 366,95
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 598,20
Satış: 606,30
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 1.195,10
Satış: 1.211,40
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 2.381,70
Satış: 2.417,90
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