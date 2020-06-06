Gram altın fiyatı kaç para? 6 Haziran altın fiyatlarında son durum…

Yazan:
Alaturka Online
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Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Dünyada yaşanan gelişmelere paralele olarak artan veya azalan altın fiyatları, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, çeyrek altın kaç para? İşte 6 Haziran altın fiyatlarındaki son gelişmeler…

6 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 366,66

Satış: 366,95

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 598,20

Satış: 606,30

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.195,10

Satış: 1.211,40

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.381,70

Satış: 2.417,90

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