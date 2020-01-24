Gram ve çeyrek altın fiyatları… Virüs piyasaları etkiledi mi?

Piyasalardan alınan son verilere göre altın fiyatları yatay ilerliyor, ufak düşüş ve yükselişler yaşansa da altın fiyatlarında büyük bir hareket gözlenmiyor. Küresel riskler arttığında yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın fiyatlarında son durum şu şekilde…

ALTIN FİYATLARI 22 OCAK

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın türlerinin bugünkü fiyatları;

ÇEYREK ALTIN: 485,51

GRAM ALTIN: 297,96

YARIM ALTIN: 971,02

CUMHURİYET ALTINI: 1.994,00

VİRÜS PİYASALARI ETKİLEDİ

Yeni corona virüs salgını, 2002-2003 yıllarında ortaya çıkan küresel salgında yaklaşık 800 kişinin ölümüne yol açan ve ekonomi üzeinde de olumsuz etkiler yaratan bir başka corona virüsü türü olan şiddetli akut solunum sendromuna (severe acute respiratory syndrome – SARS) benzetiliyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.48 düşüşle 61.64 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.70 düşüşle 55.21 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.61 düşüşle 17.72 dolardan,

– altın, yüzde 0.04 düşüşle1,556.00 dolardan,

– bakır, yüzde 0.85 düşüşle 2.74 dolardan,

– platin, yüzde 1.63 düşüşle 1,004.70 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.69 düşüşle 2,319.50 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 297 liraya, çeyrek altın 485 liraya, Cumhuriyet altını da 2,008 liraya yükseldi.