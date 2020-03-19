Gratis, Corona virüsü nedeni ile kapatıyor!

Ünlü kozmetik mağazası Gratis, ölümcül olabilen Corona virüsü salgını nedeniyle mağazalarını kapattığını duyurdu.

Firmadan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

* Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele için mağazalarımıza konuk ettiğimiz siz değerli müşterimizin ve Gratis bünyesindeki tüm

çalışanlarımızın sağlığını çok önemsiyoruz.

* Bu doğrultuda ayırt etmeksizin tüm çalışanlarımızı mağdur etmeyecek şekilde, genel müdürlüğümüz, 79 ilde bulunan 667 perakende satış mağazamız, 6 ilde bulunan 21 Gratis Beauty noktamız ve Gratis Lojistik Merkezimiz dahil tüm birimlerimizi 19 Mart 2020 tarihi itibari ile geçici bir süre için kapatıyoruz.

* Bu dönemde birinci önceliğimiz ihtiyacınız olabilecek kişisel hijyen ve bakım ürünlerinin tedariğini aksatmamaktır. Bu sebeple gratis.com online satış sitemiz 7/24 hizmet vermeye devam edecektir. Ancak lojistik merkezimiz de çalışanlarının istirahat etmesi için ilk aşamada kapalı olacak.

* Sonrasında da maksimum hijyen ve dezenfekte önlemleri altındaki belirli sayıda çalışanımızın, vardiyalı sistemle çalışma gün ve saatlerini minimumda tutarak, siparişlerinizi sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Bu nedenle teslimat sürelerimizde gecikmeler yaşanabilecek olup, bunu anlayışla karşılamanızı ümit ederiz.

* Gelişmeler ışığında halkımızın olası acil ihtiyacına göre tüm operasyonlarımızı hızla yeniden şekillendirebileceğimizi bilgilerinize sunar, hepimizin sahip olduğu toplumsal bilinç ile bu zorlu günleri en kısa sürede birlikte aşacağımıza olan inancımızı belirtmek isteriz.

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