Grekoromen Milli Takımı'nda hedef, en az 2 olimpiyat kotası daha almak

İSTANBUL (AA) – EMRAH OKTAY – A Milli Grekoromen Güreş Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na en az 2 sıklette daha kota almak istediklerini söyledi.

Salih Bora yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Sarıyer'deki Mersinli Ahmet Tesisleri'nde Azerbaycan Grekoromen Milli Takımı ile ikili kamp çalışmalarını sürdürüyor.

A Milli Takım, mart ayında Macaristan'da düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri, nisan ayında Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası ve mayıs ayında Bulgaristan'da yapılacak Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nde mücadele edecek.

Grekoromen stilde olimpiyatlar için 130 kiloda Rıza Kayaalp ile 97 kiloda Cenk İldem kota alırken, 60, 67, 77 ve 87 kilolarda milli sporcuların kota mücadelesi devam ediyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, ay-yıldızlı sporcuların çalışmaları, Azerbaycan ile yapılan ikili kamp, kota mücadeleleri ve 2020 Tokyo'daki hedeflerle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Olimpiyat vize organizasyonlarının önemine değinen Bora, "Kampımız, önümüzdeki şampiyonalar için hazırlık mahiyetinde. Azerbaycan Milli Takımı ile çalışıyoruz. Orada da iyi sporcular var. Bu kampın sonunda Fransa'da ve Hırvatistan'da yapılacak turnuvalar var. Bu turnuvalarda, ilerideki şampiyonalara katılması muhtemel sporcular belirlenecek. Bu organizasyonlar bizim için birer araç. Asıl hedefimiz, mart ayında ve mayıs ayının başında yapılacak olimpiyat elemeleri. Dört sıklette daha olimpiyatlara katılma mücadelemiz var. Bunlarda alabildiğimiz kadarını alıp olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Birçok iyi güreşçinin henüz kota alamadığına değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Kazakistan'da 2019'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda Asya ülkeleri başarılı oldu. Çok kaliteli sporcuların çoğu barajı geçemedi. Bu olimpiyat kota müsabakaları gerçekten çok zorlu geçecek. Çok aday var ama belli sayıda kontenjan mevcut. Zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İki kota daha alabilirsek bizim için iyi olur." ifadelerini kullandı.

– "Olimpiyatta altın madalya için mücadele edeceğiz"

Salih Bora, geçen sene sakatlık yaşayan Rıza Kayaalp ile Taha Akgül açısından olimpiyatların ertelenmesinin avantaj olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl olimpiyatların ertelenmesi Rıza ve Taha açısından bir avantaj oldu. Diğer sporcular açısından avantaj veya dezavantaj olup olmadığı şimdilik belli değil. 2020 ya da 2021'de yapılması arasında pek bir fark yok. Herkes iyi hazırlanıyor. Çok zorlu müsabakalar olacak. Ancak bizim için en büyük madalya ümitlerimizin sakatlığının geçmesi ve hazırlanmaları için yeterli sürelerinin olması bizim için bir avantaj."

Grekoromen takımının en son 2000 Sidney Olimpiyatları'nda altın madalya aldığını hatırlatan Bora, "2004, 2008, 2012 ve 2016'da gümüş ile bronz madalyalar kazandık. Ancak bu olimpiyatta altın madalya almak için mücadele edeceğiz. Rıza, 2012 Londra'da bronz, 2016 Rio'da gümüş madalya aldı. Bu olimpiyatlarda en büyük arzumuz ve temennimiz altın alması." şeklinde görüş belirtti.