Grevdeki işçiler: Krizin faturasını bize kesmeyin

TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkan Eskişehir Atışkan Yapı Fabrikası’nda çalışan yaklaşık 120 işçi, grevin 34’üncü gününde eylem yaptı. Çeşitli siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve işçilerin ailelerinin katıldığı eylemde işçiler, “Krizin faturasını işçilere kesmeyin. Sesimize kulak verin” çağrısında bulundu.

Kemal ATLAN

Atışkan Alçı işçileri, grevlerinin 34’üncü gününde Atışkan Otel’in önünde bir araya gelerek taleplerini haykırdı. Islık ve sloganlarla işvereni protesto eden işçiler, seslerine kulak verilmesini istedi.

“YÜZDE 9 ZAM TEKLİF ETTİLER”

Atışkan Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri Fabrikası’nda çalışan yaklaşık 120 işçi, Türk İş’e bağlı Kristal İş sendikası çatısı altında örgütlendi. Aylardır toplu iş sözleşmesinin sonuçlanmasını bekleyen işçiler, TİS sürecinde taleplerinin karşılanmaması üzerine geçtiğimiz ay greve çıktı.

34 gündür grevde olan Atışkan Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. işçileri ile bağlı oldukları Kristal-İş Sendikası temsilcileri, Yunus Emre Caddesi’nde bulunan Atışkan Otel önünde yaptıkları eylemle taleplerini haykırdı.

Otelin önünden Asarcıklı Caddesi’ne kadar yürüyen işçiler, ‘Sadaka değil toplu sözleşme’, ‘Yaşasın örgütlü mücadelemiz’, ‘Babalar işsiz, çocuklar aç’, ‘Direne direne kazanacağız’ yazılı dövizler açarak, ‘Gemileri yaktık geri dönüş yok, birleşe birleşe kazanacağız, direne direne kazanacağız’ sloganları attı, ıslık ve sloganlarla tepkilerini gösterdi.

Asarcıklı Caddesi’nde basın açıklaması yapan Kristal-İş Genel Başkanı Bilal Çetintaş, toplu sözleşme sürecinin maddi taleplere gelince tıkandığını söyledi. İşverenin son teklifinde işçilere ilk 6 ay için yüzde 9 zam teklif ettiğini belirten Çetintaş, “Bu oran gerçekleşen 6 aylık resmi enflasyonun bile çok gerisinde kalıyor. İşveren, içerisinde yakacak ödeneği, izin ödeneği, çocuk zammı, giyim yardımı gibi hakları içeren maddelerin ise talepler arasından çıkarılmasını istiyor” dedi.

“HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

Fabrikada çalışanlar açısından yüksek risklerin bulunduğunu vurgulayan Çetintaş, 7-15 yıllık kıdeme sahip işçilerin ortalama 4 bin 500 TL ücret aldığını söyledi.

Zam oranının trajikomik olduğunu ifade eden Çetintaş şu ifadeleri kullandı;

*Sendikamızda yasanın aramış olduğu çoğunluğun sağlanması üzerine yetki başvurusunu yaptı ve yaşanan gelişmelere bağlı olarak şubat ayı başında işverene görüşme çağrısını bildirdi. Akabinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde karşılıklı olarak verilen tekliflerle birlikte 5 kez görüşme sağlanabildi.

*Ancak yapılan bu görüşmelerden nihai bir sonuç elde edilemedi. İlk etapta olumlu ilerleyen sözleşme görüşmeleri maddi taleplere gelince tıkandı. Sendikamız gelinen aşamaya bağlı olarak ve yasanın belirlemiş olduğu süreleri de dikkate alarak 30 Haziran 2022’de uygulanmak üzere grev kararı aldı ve grev 30 Haziran günü fabrikada çalışan üyelerimizin katılımıyla hayata geçirildi.

*İşçileri sefalete mahkum edecek bu zam teklifleri asla kabul edilemez. Gelin sizleri var eden işçilerin sesine kulak verin, fedakarlığı hep işçilerden beklemeyin. Krizin faturasını işçilere kesmeyin. Ülkemizin yaşam koşulları ortadayken işçilerinizin taleplerine sağır olmayın. Tek taraflı bir yaklaşımla iş barışı mümkün olmaz.

*Görüşmelere açığız. Grevimiz üyelerimizin haklı talepleri karşılanıncaya kadar birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde kararlılıkla devam edecektir.

“TEKLİF EDİLEN ZAM ORANI TRAJİKOMİK BİR HAL ALDI”

İşverenin teklif ettiği yüzde 9’luk zam oranını kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Çetintaş şunları söyledi:

“Toz, gürültü ve titreşim nedenleriyle işçiler açısından yüksek riskler bulunmaktadır. Ortalama 7 yıllık kıdeme sahip işçilerin ücret ortalaması yaklaşık 4 bin 500 TL. 6 aylık tüketici enflasyonunun TÜİK’e göre yüzde 43’e dayandığı, gıda enflasyonunun yüzde 100’ü aştığı, açlık sınırının 6 bin 840 TL’ye, yoksulluk sınırının 20.818TL’ye çıktığı, giyim enflasyonunun yüzde 90’na ulaştığı, konut enflasyonunun yüzde 75’i geçmesiyle birlikte yaşanan fahiş kira artışları ve buna bağlı yaşanan barınma sorununu bu kadar belirginleşmişken teklif edilen zam oranı trajikomik bir hal aldı. Buradan işverene çağrımızı açıkça yapıyoruz, İşçileri sefalete mahkûm edecek bu zam teklifleri asla kabul edilemez.”

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