Gri liste Türkiye için utanç olur

Kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede Türkiye’nin Yemen’in yer aldığı gri listeye gireceği iddia edildi.

Özlem Ermiş BEYHAN

Türkiye’nin kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yeterli çabayı göstermediği gerekçesi ile gri listeye gireceği iddia edildi. Financial Times, Türkiye’nin 1991’de üye olduğu Malî Eylem Görev Gücü’nün (FATF) bugün yapılacak toplantıda bu kararı onaylayacağını yazdı. Halen gri listede Arnavutluk, Suriye, Sudan ve Yemen gibi ülkeler bulunuyor.

SORUŞTURULMUYOR

Türkiye’nin gri listeye girerek özel izlemeye alınmasının “büyük bir utanç” olacağını belirten eski ekonomi bakanlarından Ufuk Söylemez, “Türkiye’nin FAFT’a üye olması için gerekli adımları atanlardan biriyim, konuyu yakından izliyorum. Türkiye’nin gri listeye alınma noktasına gelmesinin ardında, varlık barışı adı altında ülkeyi kara paranın cirit attığı iddia edilen bir ülke haline getirmeleri var. Her ay net-hata ve noksan kaleminde, kaynağı ve sahibi belirsiz milyarlarca dolar para giriş çıkışları dikkat çekiyor” dedi. Söylemez, “AKP iktidarı, kara para iddiaları ile ilgili denetleme görevini yerine getirmemekte. Bu iddiaların soruşturulmaması, Türkiye üzerinde kara para ve terörün finansmanı konusunda şüphe bulutları kalmasının en önemli nedenidir” dedi.

Financial Times, son IMF raporunu hatırlatarak FATF’nin gri liste kararının sıcak para akışında “büyük, belirgin negatif etki” yaratacağını vurguladı.

Rapora göre, gri liste kararı o ülkenin gayri safi milli hasılasının yüzde 3’ü kadar bir sermaye akışını durduruyor. FT, her ne kadar son dönemde Türkiye’ye zaten yabancı sermaye girişinde önemli bir duraklama olsa da bunun 23 milyar dolarlık bir kesintiye karşılık geldiğini belirtti. FT, rezervlerin tarihi düşük seviyeye geldiği ve TL’nin değer kaybettiği bu dönemde kararın kritik olacağını vurguladı.