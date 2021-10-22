Gri Liste’ye de girdik Elhamdülillah





Türkiye uluslararası arenada hiç bu kadar kötü duruma düşmemişti. dünyanın en geri ve 2kriminal" ülkeleriyle aynı torbaya konduk sonunda. Erdoğan 10 ileri ülkenin büyükelçilerini sınır dışı etmeye çalışıyor. Bu bir egemenlik gösterisi değildir, kimse oyuna gelmesin. Dolar da maaşallah neredeyse 10 lira.Bu iktidarın açtığı hasarın kapatılması için çok büyük çaba gerekecek. Sizler için hiçbir kanalda göremeyeceğiniz çok daha fazla içerik üretmek için çabalıyorum. Bu yolculukta siz de varım diyorsanız linke tıklayarak katılabilirsiniz.:

https://www.youtube.com/channel/UCT2Bh5Xd5NLMnO69_QW2UKg/join ======================================

Beni Takip edebileceğiniz hesaplar:

➤https://twitter.com/can_atakli_

➤http://www.instagram.com/canatakli2013

➤https://www.facebook.com/AtakliCan

➤https://www.linkedin.com/groups/9087980/ Köşe yazıları:

➤https://www.korkusuz.com.tr/yazarlar/can-atakli/ Youtube kanalına abone olmak için:

➤https://www.youtube.com/CanATAKLI1?sub_confirmation=1