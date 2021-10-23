Gri – Yılmaz Özdil yazdı.

Gri – Yılmaz Özdil

Grinin elli tonu.

Erotik roman.

Acıyla zevkin çelişkili tutkusu.

Eziyet dolu hazzın dramı.

Sadomazoşist bir aşk hikayesi.

Türkiye dahil tüm dünyada best seller oldu, en çok satanlar listesinde aylarca bir numara kaldı.

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Bizim aşk hikayesi de artık böyle, dünya listesinde gri tonlu.

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Acıyla zevkin çelişkili tutkusu… Memleketi “ak” yönetiyor ama “kara” parada “gri” listeye alındık, sayın ahalimiz hâlâ çok mutlu.

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Burkina Faso

Kamboçya

Nikaragua

Pakistan

Senegal

Sudan

Zimbabwe

Uganda’yla aynı sınıfa koydular Türkiye’yi… Bazıları hâlâ “Batı bizi kıskanıyor, eyyooo” diye ihtiraslı çığlıklar atıyor.

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Bütün dünyada Taliban’dan başka bize selam veren kalmamış, hâlâ şehvetle “dünya lideriyiz” diyenler var.

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İthal ineği ithal samanla besliyor ama, Almanya’nın Fransa’nın yiyecek bulamadığını düşünerek, zevkin doruklarına çıkıyor.

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Dolar olmuş 10 lira kardeşim, hâlâ şahlanmayı arzuluyor.

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Geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele, uçmadığımız havalimanına para ödemek yetmezmiş gibi, milletin orasına koyacağını ifade eden arkadaşa teşekkür plaketi vermek, sadomazoşist bir aşk değil midir?

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Donuna kadar soyulurken, itiraz etmek yerine, hâlâ “soyuyorsa beni soyuyor” diye savunmak, acıyı arzulamak değil de nedir?

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E, anavatan böyle olunca, yavru vatan zaten erotizm fırtınası.

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Seviyoruz böyle aşkın ızdırabını.

Dolayısıyla, bu zihniyetle yola devam etmekte fayda var.

Çünkü gri’den sonra serinin ikinci cildi var.

Karanlığın elli tonu…

Daha zengin pozisyonlu.

Yılmaz Özdil