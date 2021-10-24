Gribe karşı doğal reçeteler

Bu yıl grip vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Keskiner, “Bu nedenle bağışıklığınızı güçlü tutun. Özellikle beslenmenize dikkat edin” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

Covıd-19‘dan korunmada etkili olan maske-mesafe ve hijyen tedbirleri geçtiğimiz yıl grip vakalarında azalma sağlamıştı. Ancak tedbirlerdeki gevşeme nedeniyle bu yıl grip mevsimi erken başladı. “Hastalığa karşı riskli grupların aşı yaptırması ve bağışıklığı güçlü tutmak şart. Güçlü bir bağışıklık için de sağlıklı beslenmenin önemi büyük” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dürdane Keskiner, bugünlerde yeteri kadar Omega-3, A,C,D vitamini ve çinko, selenyum gibi minarelleri almak gerektiğine dikkat çekerek gribe karşı koruyucu bir beslenme reçetesi verdi…

■ A VİTAMİNİ: Yumurta, süt, balık, ıspanak, portakal, havuç, yeşilbiber, kayısı gibi sarı, turuncu ve yeşil sebze ve meyvelerde bulunan A vitamini güçlü bir antioksidandır. A vitamini savunma sistemimizi güçlendirir. Bu besinlerin düzenli tüketilmesi hastalıklardan korunmada önemli rol oynar.

■ C VİTAMİNİ: Kırmızı üzüm, kızılcık, böğürtlen, tere, roka, kivi, mandalina ve portakalda fazlasıyla bulunuyor. C vitamini depolanabilen bir vitamin olmadığı için günlük tüketimine ekstra özen gösterilmeli.

■ D VİTAMİNİ: Araştırmalara göre düşük D vitamini düzeyine sahip olanlarda gribal enfeksiyon riski artıyor. Yıl boyunca yeterli D vitamini düzeyinin devam ettirilmesi son derece önemlidir. Bu vitamini besinlerle karşılamak zor, bu nedenle kış aylarında da güneşli günleri değerlendirin, gerekirse D vitamini düzeyinizi ölçtürüp, doktorunuzun önerisiyle takviye alın.

■ ÇİNKO VE SELENYUM: Bağışıklık sistemi için önemli minerallerdir. Selenyum; deniz ürünleri, et, soğan ve sarımsakta bulunur. Çinko ise kabak çekirdeği başta olmak üzere; çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, hindi eti, kuzu eti, kuşkonmaz ve mantarda bulunur. Bu minerallerin antioksidan etkisi yüksektir ve vücudun toksinlere karşı savaşan hücrelerini güçlendirirler.

■ OMEGA-3: En faydalı yağlardır. Bağışıklık, beyin ve sinir sistemi, psikoloji, kalp-damar sağlığı için olmazsa olmaz bir besin ögesidir. Balık mevsiminin başlaması ile haftada mutlaka 2 gün balık yenmelidir. Çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar da Omega-3 içermektedir.

■ SEBZE: Yeşil, yeşil-beyaz renklerde brokoli, karnabahar, lahana, alabaş, şalgam, su teresi, roka, hardal yaprakları, turp, sarımsak ve soğan gibi yiyecekler bol miktarda sistein, diğer gerekli vitamin ve mineralleri içerir. Bugünlerde bol sebze tüketmeye çalışın.

■ PROBİYOTİKLER: Bağırsaklarda ne kadar probiyotik bakteri varsa metabolizma o kadar güçlü olur. Bu bakterileri artırmak için prebiyotik besinler tüketmelidir. Kefir ve probiyotik yoğurt bu bakterilerden zengin besinlerdir. Bunun yanında pancar, muz, pırasa, enginar, sarımsak ve soğan da bu bakterilerin artmasını sağlar.