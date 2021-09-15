“Grip aşısı ve Covid-19 aşısı olunabilir mi?” sorusuna yanıt verildi

Corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşı dünya genelinde uygulanmaya devam ederken, grip mevsiminin de başlamasıyla birlikte akıllara gelen, “Her iki aşıyı da olabilir miyim”, “İki aşıyı da olmak yan etki yaratır mı” sorusuna yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, okulların açılması ve kademeli olarak normale dönülmesiyle birlikte grip vakalarının artabileceğini yazdığı kapsamlı makalede merak edilen sorulara yer verdi. Gazete, resmi makamlar, bilim insanları ve doktorların görüşlerine yer vererek okurlarını bilgilendirdi.

ABD Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Derneği’nde görevli Tıp Direktörü William Schaffner, “Hem grip aşısı hem de corona virüsü aşısı olmak inanılmaz önemli. Her ikisi de çok kötü solunum yolu virüsü ve insanları çok ama çok hasta edebilir” yorumunu yaptı. Schaffner, “Bu aslında kendinizi arı ve yaban arısından korumak gibi bir şey. İkisi de sizi sokabilir. Ayrı ayrı ikisinden de korunmalısınız” dedi.

TEK AŞI TEK VİRÜSÜ ENGELLER

Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri bünyesinde çalışmalarını sürdüren Bağışıklık Hareket Koalisyonu isimli kuruluşun başkanı Kelly Moore, “Her ikisi de bağışıklık sistemini tamamen farklı virüslere karşı koruma sağlamak üzerine eğitiyor. Dolayısıyla sadece birini olmak o virüse karşı işe yarar” duyurusunu yaptı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yaptığı açıklamada ülkede yaşayan insanların Ekim ayının sonuna kadar grip aşısı olması gerektiğini açıkladı. Moore, “Şu an Covid-19 aşıları ile ilgili çok fazla bilgi ve deneyimimiz olduğu için rahatlıkla söyleyebiliriz ki, hem corona virüsü aşısı hem de diğer aşıları olabilirsiniz.

CDC daha önce yaptığı açıklamada corona virüsü aşısından 14 gün sonra başka hastalıklara karşı aşı yapılmasını tavsiye etmişti.

İKİ AŞI OLMAK YAN ETKİ YARATIR MI?

CDC, “Tarih bize aşının olası yan etkisinin genelde tek başına uygulandığında ya da farklı aşılarla uygulandığında aynı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla üçüncü doz corona virüsü aşısı ile grip aşısını aynı zamanda olmanın daha önce bilinmeyen yeni bir yan etki yaratma ya da vücudun tepkisini ciddi ölçüde kötüleştirmesini beklemiyoruz” duyurusunu yaptı.

Fakat Washington Post, corona virüsü aşısıyla grip aşısını olanlar üzerindeki incelemeler ve testlerin mevcut olmadığının altını çizdi.

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