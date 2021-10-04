Grip mi, Covid-19 mu? Bu yıl ayırt etmek daha da zor

Burun akıntısı, ateş, yorgunluk… Grip mevsimi başlarken hangi semptomlar, hangi hastalığa işaret ediyor? Doktorlar bu yıl grip mevsiminin daha sıkıntılı geçmesini beklerken, belirtilerin Covid-19’a mı yoksa gribe mi işaret ettiğini anlamanın yollarını anlatıyor.

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Grip ve Covid-19’un birçok belirtisi benzer olduğu için ikisini birbirinden ayırmak oldukça zor. Özellikle aşılı kişilerde, burun akıntısı veya hapşırma da dahil olmak üzere Covid-19’un daha hafif semptomları soğuk algınlığı ve alerji ile benzer özellikler taşıdığı için hastalığı teşhis etmek çok daha güç.

Duke Üniversite Hastanesi’nde bulaşıcı hastalık uzmanı olarak görev alan Cameron Wolfe, “Yaşadıklarınızın sadece burun tıkanıklığı veya alerji semptomları olduğunu düşünebilirsiniz, ancak enfeksiyonu hafif bir şekilde de geçiriyor olabilirsiniz” diyor.

Wall Street Journal’a konuşan doktorlar, Covid-19 ve diğer hastalıkları ayırt etmek için tavsiyelerde bulunuyorlar.

AŞILI KİŞİLERDEKİ SEMPTOMLAR GRİBE DAHA ÇOK BENZİYOR

Uzmanlar, aşılı kişilerde Covid-19 enfeksiyonu belirtilerinin, aşılanmamış kişilere göre daha hafif ve daha kısa süreli olduğuna dikkat çekiyorlar. Bu yüzden de semptomların grip veya soğuk algınlığına daha çok benzeyebileceğini söylüyorlar.

Genellikle Covid-19’a en özgü semptom, tat veya koku kaybı. Los Angeles’taki UCLA Health enfeksiyon önleme sorumlusu Daniel Uslan, “Grip ve Covid-19’un klinik semptomları ve belirtileri, koku ve tat kaybındaki fark hariç neredeyse aynı” diyor.

Ancak Covid-19 enfeksiyonları her zaman tat veya koku kaybını tetiklemiyor. Bu yüzden insanlar hala bu duyulara sahiplerse, Covid’siz olduklarını varsaymamalılar. Doktorlar, belirtilerin nedenini belirlemek için doktor rehberliğinde test yaptırmanın önemli olduğunu söylüyor.

Covid-19’da semptomların ortaya çıkması genellikle grip enfeksiyonlarından daha uzun sürede gerçekleşiyor. Dolayısıyla, hasta bir kişinin yanında bulunduktan hemen sonra hastalanmak, Covid-19’a yakalanmaktan ziyade grip olunduğunun bir işareti olabilir. Bununla birlikte, şu anda baskın olan Delta varyantı, semptomları daha önceki suşlardan daha erken üretme eğiliminde. Dr. Wolfe, “Kuluçkayı temel alarak bunu söylemek zor. Artık bunun gerçekten geçerli olduğunu düşünmüyorum” diyor.

ÇOCUKLARDA GRİP VE COVID ARASINDAKİ FARK NASIL ANLAŞILIR?

Houston’daki Texas Çocuk Hastanesi’nde pediatrik bulaşıcı hastalık uzmanı olarak görev alan Flor Munoz, grip veya Covid-19 ile enfekte olan çocukların, her iki hastalığın başlangıcında yetişkinlerden daha fazla gastrointestinal sorun yaşama eğiliminde olduğunu söylüyor. Ve Covid-19 semptomları ilerleyen çocukların hafif üst solunum yolu enfeksiyonları geliştirme eğiliminde olduğunu da ekliyor.

Wall Street Journal’a konuşan uzmanlar aynı zamanda yerel istatistiklerin, yaşanılan bölgede grip vakalarının ne zaman artmaya başladığını göstermesi halinde hangi hastalığa yakalanıldığına anlamaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

AYNI ANDA BİRDEN FAZLA ENFEKSİYONA SAHİP OLMAK MÜMKÜN MÜ?

Bu virüslerin birden fazlasını aynı anda taşımak mümkün, ancak bu durum, o kadar da yaygın değil. Aynı zamanda Amerikan Pediatri Akademisi Enfeksiyon Hastalıkları Komitesi üyesi olan Dr. Munoz, kreş veya okul ortamlarında bulunan ve birden fazla virüsün dolaştığı çocuklarda bu durumun daha olası olduğunu söylüyor: “Özellikle küçük çocuklarda birden fazla enfeksiyon olabilir. Çocuklarda, RSV ve adenovirüs yetişkinlerden daha ciddi hastalıklara neden olabilir.

HEM COVID-19 HEM DE GRİP AŞISI OLUNABİLİR Mİ?

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, grip ve Covid-19 aşılarının aynı anda alınabileceğini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.

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