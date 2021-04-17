Grönland'da koalisyon hükümeti kurulacak

KOPENHAG (AA) – Grönland'da, 6 Nisan’da yapılan seçimlerin ardından yapılan görüşmelerden koalisyon hükümeti çıktı.

Seçimlerden zaferle ayrılarak özerk parlamentoda 12 sandalye ile temsil edilme hakkı kazanan Inuit Ataqatigiit Partisi, seçimde 4 parlamenter çıkaran Naleraq Partisi ile koalisyon hükümeti kurmak için uzlaştı.

İki parti arasında varılan mutabakatın ardından hazırlanan 16 sayfalık hükümet programına, Inuit Ataqatigiit Partisinin genç başkanı Mute Bourup Egede ile Naleraq Partisinin başkanı Hans Enoksen imza attı.

"Naalakkersuisut" adlı özerk yönetimde, Inuit Ataqatigiit Partisi, hükümet başkanlığıyla birlikte 8 bakanlığın, Naleraq ise 2 bakanlığın sahibi oldu.

Hükümet Başkanı Inuit Ataqatigiit lideri Egede olurken, "Inatsisartut" adlı özerk parlamento başkanı ise Naleraq lideri Enoksen oldu.

Hükümet programında en fazla öne çıkan konu, seçimden önce de tartışma konusu olan adanın güneyinde kurulması planlanan Kvanefjeld maden ocağı projesi oldu. Hükümet programına göre, projenin gerçekleşmesine izin verilmeyecek ve iptal edilecek.

Koalisyon hükümeti, adada uranyum üretimi ve radyoaktif madde içeren maden ocaklarının kurulmasını yasaklayan yasayı çıkarmak için de çalışacak.

16 parlamenterle koalisyon hükümeti kuran özerk hükümetin, 23 Nisan’da toplanacak 31 sandalyeli özerk parlamentoda güvenoyu alarak göreve başlaması bekleniyor.

– Grönland

Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın, güney ve batıdaki küçük bir kıyı kısmı hariç büyük bölümü buzla kaplı.

2 milyon 166 bin kilometrekare ile Türkiye'nin yaklaşık 3 katı yüz ölçümüne sahip olan Grönland’da yaklaşık 57 bin kişi yaşıyor.

Danimarka'dan 1979 yılında özerklik alan Grönland, dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala Danimarka'ya bağlı bulunuyor ve 179 sandalyeli Danimarka Parlamentosu Folketing’de 2 parlamenter ile temsil ediliyor.