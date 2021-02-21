Grup Yürüyüş solisti Mehmet Ali Aslan, Malcolm X için şarkı yaptı

İSTANBUL (AA) – Grup Yürüyüş solisti Mehmet Ali Aslan, ABD'de sivil haklar alanında verdiği mücadeleyle ırkçılığa karşı sembol isimlerden biri haline gelen Müslüman aktivist Malcolm X için vefatının 56. yılında yeni bir şarkı yaptı.

Aslan'ın "Siyah İnci" adını verdiği şarkı, Malcolm X'in "Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter." sözüyle başlıyor.

Aranjörlüğünü Yavuz Taşkın'ın yaptığı ve alanında isim yapmış stüdyo müzisyenlerinin kayıtlara dahil olduğu eser için hazırlanan klip, Malcolm X'in vefatının 56. yılında Mehmet Ali Aslan’ın YouTube kanalında dinleyicilerle buluştu.

Mehmet Ali Aslan, "Malcolm kardeşin gerek ırkçılığa karşı gerekse Amerikalı siyahilerin İslamlaşması yolunda verdiği mücadele, arayışları ve çırpınışları bütün Müslümanlar ve hatta bütün insanlık için büyük bir değerdir. Bu eserimiz ona olan vefa borcumuz ve sevgimizin ifadesi için mütevazı bir katkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, bu akşam 21.00'de Malcolm X ve verdiği mesajlarla Twitter'da #Siyahİnci etiketiyle çalışma yapılacak.