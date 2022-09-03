GSB kura sonuçları listeleri yayınlandı! GSB işçi alımı işçi alımı belgeleri neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kapsamında 1017 sürekli işçi istihdam edilecek. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen GSB kura çekimi sonuçları açıklandı. Kazanan adaylar 12 – 14 Eylül 2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde başvuru yapmış oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine belgelerini teslim edecekler.

GSB kura çekimi sonuçları ile sözlü sınava alınacak adaylar belirleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. GSB kura çekimi tamamlandı, sonuçlar yayınlandı.

Engelli Sürekli İşçi listelerini görmek için tıklayınız.

Eski Hükümlü Sürekli İşçi listelerini görmek için tıklayınız.

Sürekli İşçi – Kadın listelerini görmek için tıklayınız.

Sürekli İşçi – Erkek listelerini görmek için tıklayınız.

Öncelikli listelerini görmek için tıklayınız.

GSB PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVI YAPILACAK

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapıldı.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek.

SÖZLÜ SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar, başvuran sayısı açık iş sayısının dört katını geçmediği için kura çekimi yapılmadan doğrudan belge teslim etmeye hak kazananlar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylar 12 – 14 Eylül 2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde başvuru yapmış oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine belgelerini teslim edeceklerdir.

Temizlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 15 – 16 Eylül 2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapılacaktır. Belirlenen süre içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığımız internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

GSB MÜLAKAT SINAVLARI NASIL OLACAK?

1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)

b) Genel kültür, (40 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara rastgele zarf çekme usulü ile sorular yöneltilecektir. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü ile liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğuna ilişkin konularda ise Sınav Kurulunca yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.