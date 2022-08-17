GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB kura çekimi ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü sürekli işçi olmak üzere toplam 1017 sürekli personel alımı gerçekleştirecek. Başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanan personel alımı için adaylar kura çekimini beklemeye başladı. Adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alımı gerçekleştiriyor. GSB, 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü sürekli işçi alımı için başvuruları esube.iskur.gov.tr internet adresinden gerçekleştirildi.

GSB PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

i) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

j) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

k) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

l) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.

m) Eski hükümlü sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü olmak,

n) Engelli sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde engelli olmak.