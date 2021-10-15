GUANTANAMO: CEHENNEM KAFESİ “BİR CÜNEYT ÖZDEMİR ÖZBELGESELİ”





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — "Bir Cüneyt Özdemir Öz-Belgeseli" serisinin bir diğer videosu olan Guantanamo'da sizi, pek az gazetecinin girme şansı bulabildiği bir Amerikan üssü ve hapishanesine götürüyoruz.

2006 yılında Cüneyt Özdemir'in giderek sıra dışı bir belgesel serisine imza attığı bu yerin perde arkasına ışık tutuyoruz. "Tehlikelilerin de tehlikelileri" denilen El-Kaide mensuplarının tutulduğu bu hapishanede yaşananları, kötü muamele ve hukuksuzluğu 15 yıl aradan sonra Cüneyt Özdemir'in bakış açısıyla dinliyoruz. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir