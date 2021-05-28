Guatemala'da iç savaş döneminde 190 kişinin ölümünden sorumlu iddia edilen 10 kişi tutuklandı

BOGOTA (AA) – Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, 1960-1996 yıllarındaki iç savaşta güvenlik güçlerince öldürülen 190 kişiyle ilgili 10 şüpheli tutuklandı.

Savcılık açıklamasında, iç savaş sırasında zorla alı koyma, işkence, tecavüz ve cinayetlerin anlatıldığı "El Diario Militar" adlı rapordan yola çıkılarak 10 kişinin tutuklandığını bildirdi.

İnsan hakları savunucuları tarafından 20 Mayıs 1999'da raporun içeriğinin kamuoyuna sızdırılmasına rağmen herhangi bir işlem yapmayan savcılık yıllar sonra harekete geçti.

İç savaşta kaçırılarak öldürülenlerden Figueroa Muñoz’un oğlu Rudy Figueroa, babasının o dönem kaçırıldığında 11 yaşında olduğunu belirterek, "Babamın nerede olduğunu bulmak için her yere sormamıza rağmen hiçbir sonuç alamamıştık, sonradan öğrendiğimize göre 52 gün gözaltında kalmış ve cesedi Aralık 1984'te akrabamın evinin birkaç metre ilerisinde bulundu." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen bir "hakikat raporu"nda, Guatemala'da iç savaş boyunca 45 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.

– 36 yıllık iç savaşta 200 binden fazla can kaybı

Guatemala iç savaşı, 1954'te yapılan askeri darbenin ardından 1960-1996 yıllarında hükümet ile yerlilerden oluşan ve yoksul Maya köylülerince desteklenen solcu isyancı grupları arasında yaşanmıştı.

Mayalara karşı soykırım suçlarının da işlendiği 36 yıllık savaşta 200 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

İç savaş döneminde aralarında birçok general, politikacı ve paramiliter grupların yöneticileri işledikleri suçlar nedeniyle mahkum edilmişti.