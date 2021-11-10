“Gübre artık kuyumcuda satılacak”

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, gübreye bir yıl içinde yüzde 600 zam geldiğini belirterek “Üre gübresinin tonu 10 bin lira oldu. Gübre artık kuyumcularda satılacak” dedi.

Ali Ekber ERTÜRK

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut gübreye bir yıl içinde yüzde 600 zam geldiğini belirterek “Üre gübresinin tonu 10 bin lira oldu. Çiftçi istese de bu gübreyi atamaz, 2020’nin Haziran ayında gübrenin tonu 1.800 liraydı. 2021’e gelindiğinde önce 4 bin lira şimdi 10 bin lira oldu. Yüzde 600 gübrenin fiyatı arttı. Yani aylık yüzde 35 fiyat artışı var. Gübre artık kuyumcularda satılacak” dedi.

ÇİFTÇİNİN HER ŞEYİ HACİZLİ

Barut, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda Tarım Orman Bakanlığı bütçesi eşle alınırken yaptığı konuşmada “Çiftçi üretim yapamaz hâle geldi ocağı söndü. Yılda 3 milyar litrenin üzerinde mazot kullanılıyor. Geçen yıl mazotun fiyatı 6 ,20’ydi, bu yıl 8,5’in üzerinde. Aradaki 2 lira fiyat farkıyla şu anda çiftçinin cebinden 6 milyarın üzerinde para çıktı” dedi ve şunları söyledi:

– Süt yeminin torbası geçen yıl 70 lirayla 80 lira arasındaydı bu yıl 190 lira. Süt fiyatları ise yerinde sayıyor. Yolda, geçerken satın aldığınız yarım litre su bile sütten daha pahalı. Gübre bundan sonra kuyumcularda satılacak. Üre gübresinin tonu 10 bin lira oldu. Çiftçi istese de bu gübreyi atamaz, 2020’nin Haziran ayında gübrenin tonu 1.800 liraydı. 2021’e gelindiğinde önce 4 bin lira şimdi 10 bin lira oldu. Yüzde 600 gübrenin fiyatı artmış yani aylık yüzde 35 fiyat artışı var. Bir kilo gübrenin kilosu 10 lira bir kilo limon 30 kuruş. Çiftçinin ineği traktörü tarlası hepsi hacizli…