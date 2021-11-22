Gübrede fiyat artışı altın ve doları geçti

Son 16 ayda 35 kez zam gören gübre fiyatları gıdada gelecek yeni fahiş zamların habercisi. Çiftçiler kan ağlıyor.

Latif SANSÜR

Gübre fiyatlarına 16 ayda 35 kez zam geldi. Üre gübrenin fiyatına sadece Cuma günü 600 ile 1000 lira arasında zam geldi. Çiftçiler ya ekim yapmayacak ya da az gübre kullanacak. Çiftçiler “Herkes kan ağlıyor. Çiftçi bu yıl domates, biber, kavun karpuz gibi ürünlerden uzak duracak. Bu nedenle üretim yarı yarıya düşer. Bu da fiyatlara yansır” diyor. Geçen yıl haziran ayında tonu bin 800 lira olan üre gübrenin peşin fiyatı 19 Ekim Cuma günü 11 bin 700 TL’ye çıktı. DAP gübre geçen yıl haziranda 2 bin 250 liradan satılırken, bugün 9 bin 750; 2020 kimyevi gübre ise bin 680 liradan 7 bin 250’e yükseldi. TÜİK verilerine göre bile gübre fiyatlarında yüzde 71 artış yaşandı. Hükümetin çiftçiyi üvey evlat gibi gördüğünü söyleyen üreticiler, “Böyle giderse herkes çiftçiliği bırakacak” dedi.

FABRİKALARI SATARSANIZ

Bir gübre firmasının Türkiye satış sorumlusu Mahmut Keleş, gübre fiyatlarındaki artışın dolardaki artış ve uluslararası piyasalardaki gübre sıkıntısından kaynaklandığını söyledi. Keleş, “Üreticinin kullandığı hammaddenin yüzde 85’i ithal ediliyor. Yılda 5.5 milyon ton katı gübre kullanımı var. Bunun için 1.5 ile 2 milyar dolar ithalat yapılıyor. Kendi fabrikalarınızı özelleştirip, kapatıp yurt dışından medet umarsanız kartellerin eline düşersiniz” dedi.

“1 ton gübre almak için 4.5 ton mısır satmalıyım”

Gaziantepli çiftçi Mehmet Köse, “400 dekar buğday ekecektim. Dekara 50 kilo gübre atsam 20 ton eder. Yani 240 bin lira. Ben nereden bulacağım, busam ne kazanacağım. Gelecek yıl buğday ve hububat ile ilgili ciddi sorunlar yaşanacak” ifadelerini kullandı. Astronomik zamlarla yaş sebze ve meyve üretiminin yarı yarıya düşeceğini söyleyen Manisalı üretici Mehmet Ali Yılmaz birçok üreticinin gübre atmadığını söyledi. Mardinli üretici Lokman Hasanoğlu, “Bir ton gübre alabilmek için en az 4.5 ton mısır satmak zorundayım” dedi.