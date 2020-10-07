GÜBRETAŞ eğitim bursuna başvurular başladı

İSTANBUL(AA) – GÜBRETAŞ, ziraat fakültelerinde eğitim görüp ekonomik desteğe ihtiyacı olan belli sayıda çiftçi çocuğuna geri ödemesiz burs desteği veriyor.

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 2007 yılından beri lisans düzeyindeki öğrencilere verilen GÜBRETAŞ Eğitim Bursu’nun kapsamı, sektördeki akademik çalışmaların desteklenmesi amacıyla 2017 yılında genişletildi. Böylece ziraat alanında lisansüstü eğitim gören belli sayıda tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi de burs desteğinden yararlanabiliyor.



2020-2021 öğrenim döneminde Lisans düzeyindeki bursiyer öğrenciler için aylık 350 TL, Tezli Yüksek Lisans öğrencileri için 700 TL ve Doktora öğrencileri için 1.050 TL olarak verilecek

.GÜBRETAŞ Eğitim Bursu’na başvurularda çiftçi çocuğu olma ve ziraat fakültelerinin Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans veya lisansüstü programa ilk kez bu yıl kayıt yaptırmış olma şartları aranıyor.



Ziraat fakültesinin ilgili bölümlerini bu yıl kazanıp GÜBRETAŞ Eğitim Bursu desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, 23 Ekim 2020 tarihine kadar şirketin internet sayfası üzerinden burs başvurusu yapabilecek. Öğrenim dönemi boyunca 9 ay ödemenin yapıldığı GÜBRETAŞ Eğitim Bursu başvuru sonuçları ise 13 Kasım 2020 tarihinde şirketin internet sitesinden (www.gubretas.com.tr) açıklanacak.

– "Ziraat eğitimi önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, ziraat eğitiminin ülke tarihinde yerini ve önemini vurgulayarak, “Ziraat eğitimi hususunda ülkemiz köklü bir geçmişe sahip. Ülkemizdeki ilk tarım yüksekokulu olan Halkalı Ziraat Mektebi 1846 yılında kurulmuş. Yani ülkemiz, küresel anlamda tarımda bilimsel metotların kullanılmaya başladığı dönemden itibaren bu gelişmeleri yakından takip ederek bu çerçevede 174 yıl önce bir ziraat yüksekokulu kurmuş.

Dünyada hızla artan nüfusun gıda ihtiyacıyla birlikte tarım sektörü de giderek daha çok önem kazanıyor ve ekonomik hacmi büyümeye devam ediyor. Tarımsal üretimin önemli bir paya sahip olduğu ülkemizde 2007 yılında GÜBRETAŞ eğitim bursu uygulamasını başlattığımızda sadece 14 üniversitenin ziraat fakültesi vardı. Gıda ve tarımın önemiyle birlikte ziraat fakültelerine olan ilginin artması sayesinde günümüzde bu fakültelerin sayısı 39’a ulaştı." ifadelerini kullandı.

Tarımda bilgiye dayalı ve bilinçli tarımsal uygulamaların yaygınlaşarak verimlilik ve kalitenin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapan GÜBRETAŞ’ın bu misyon doğrultusunda ziraat fakültelerine özel bir önem verdiğini kaydeden Yumaklı şunları kaydetti:

“Akademik bilginin üretildiği üniversitelerimizde, tarımın gelişimine yönelik bilimsel yöntemlerin araştırılıp geliştirilmesi çok önemlidir. Bu nedenle GÜBRETAŞ olarak ziraat fakülteleri ile yakın bir işbirliği halindeyiz. Bu fakültelerdeki değerli hocalarımızın bilgi ve tecrübelerini, örnek projeler ve eğitimlerle çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Diğer yandan da tarımın geleceği olarak gördüğümüz ziraat fakültesi öğrencilerine burs desteği veriyoruz. Bu gençlerimiz eğitimlerini tamamladıklarında hem kendi ailelerine ve çevrelerine doğru tarım uygulamaları konusunda rehberlik ediyor, hem de içlerinden bazıları sektörel ve akademik kariyerle tarıma katkı sağlıyor. Önceki yıllarda GÜBRETAŞ Eğitim Bursu alıp bugün sektörde belli noktalara ulaşan gençlerimizi görmek, bize gurur ve umut veriyor.

GÜBRETAŞ’ın burs desteği verdiği öğrencilerin, çocukluğundan beri toprakla iç içe büyüyen, toprağı tanıyan ve tarımsal faaliyetleri bilen gençler olmasına titizlik gösteriyoruz. Üniversiteyi tamamladıklarında her birinin ziraat mühendisi olarak ailesine ve sektöre katkı sağlamasını beklediğimiz bu öğrencilerimize verdiğimiz burs desteğini, ülke tarımının geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Şirket olarak sektörde değişimin yolunun eğitim ve bilinçlenmeden geçtiğine inanıyoruz. Bu yeni kuşakların bilinçli tarım yöntemlerini öğrenip bulundukları çevrede uygulaması, Türkiye’nin tarımda güçlenip daha iyi noktalara gelmesine büyük katkılar sağlayacaktır."