Güçlü bir bağışıklık için yol haritası

Pandemi başlangıç döneminden daha tehlikeli bir hal almış durumda… Bu süreçte, maske-sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri kadar bağışıklık sistemini güçlü tutmak da çok önemli.

Ayşe Gül Güven vücut direncini artıran besinleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı…

A VİTAMİNİ

Covid-19’dan ilk etkilenen organlar olan akciğer ve bağırsaklar işlevleri gereği daha hassas ve emip- absorbe eden yapılardan oluşur. Bu mukozal doku yoğunluğuna sahip organlar için de A vitamini yani beta karoten bakteriyel ve viral enfeksiyonlardan ekstra koruma sağlar. Havuç, ton balığı, ıspanak, kabak, kavun, patates, marul, kırmızı dolmalık biber, greyfurt, brokoli beta karotenden zengin besinlerdir. Bağırsak sağlığı için ayrıca ev yoğurdu, kefir, boza, turşu, gibi probiyotik besinler de tüketilmelidir.

C VİTAMİNİ

Cilt, kan damarları, kemik ve kıkırdak dokuların bütünlüğünün korunması ve onarımı için gerekli olan bir vitamindir. Renkli dolmalık ya da çan biber, lahana, kivi, çilek, Brüksel lahanası, portakal, brokoli, domates, maydanoz ve roka yüksek oranda vitamin C içerir.

D VİTAMİNİ

D vitamini eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatarak viral enfeksiyonların gelişme riskini artırabilir. D vitamini içeren besin kaynakları arasında yağlı balıklar, yumurta, süt, peynir, mantar, balık yağı bulunur. En iyi kaynak ise güneştir. Gerekirse doktor önerisiyle takviye alınmalıdır.

E VİTAMİNİ

Kalp, diyabet ve akciğer hastalıklarını tetikleyen ve vücuttaki sinsi tehlike olarak adlandırılan kronik inflamasyon (yangı) Covid-19’da hayatı tehdit edebilir. Bilimsel çalışmalarda E vitamininin inflamatuar yanıta aracılık etmeye yardımcı olduğunu ve kronik inflamasyondan muzdarip Tip 2 diyabet veya kronik kalp yetmezliği olanlara destek sağladığı gösterilmiştir. En iyi E vitamini kaynakları ay çekirdeği, badem, ıspanak, avokado, kabak, kivi, alabalık, karides, zeytinyağı ve brokolidir.

ÇİNKO

Vücudumuzda çinkoya bağlı çalışan çok sayıda enzim vardır ve eksikliği bağışıklık yetersizliğiyle ilişkilendirilir. Birçok bilimsel araştırma corona virüsünden korunmada vücuttaki T hücreleri adı verilen bağışıklık sistemi hücrelerinin önemli olduğunu gösteriyor. Vücudumuz, bu hücreleri oluşturmak için çinkoyu kullanır. T hücreleri vücudu istila eden hastalık yapıcı patojenleri veya virüsün bulaştığı enfekte hücreleri tespit edip ortadan kaldırmakla görevlidir. Her T hücresi farklı bir hedefi tanıyıp tutunacak şekilde özelleşmiştir. Kırmızı et, hindi, tavuk, yoğurt, kabak çekirdeği, kurubaklagiller, süt, peynirde yüksek oranda çinko içerir.

DİKKAT!

Pandemi sürecinde hareketsiz yaşam, sigara alışkanlığı, stres, az su içmek ve uyku düzensizliği bağışıklık sistemini baskılayıp, zayıf düşüren faktörlerdir. Dolayısıyla güçlü bir bağışıklık için yaşam tarzı değişikliği çok önemli.