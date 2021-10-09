Güçlü dolar karşısında TL savunmasız kaldı

Türk Lirası hem küresel hem de yurtiçi gelişmelerle savunmasız kalırken, dolar 8.9728 lira ile rekor tazeledi. TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesi halinde TL’de kan kaybının derinleşeceği belirtiliyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Bu hafta ABD’den gelen tüm ekonomik verilerin beklentilerden yüksek gelmesi TL üzerindeki baskıyı artırdı. 10 yıllık tahvil faizi son 4 ayın zirvesine, ABD Dolar Endeksi ise son bir yılın en yüksek seviyesine çıkınca, gelişen ülke para birimleri üzerindeki dolar baskısı arttı. Haftaya yükselişle başlayan dolar, haftanın son işlem gününde 9 lira sınırına dayanarak rekor tazeledi. Ekonomistlere göre, küresel gelişmelere karşın yurtiçinde uygulanan genişlemeci para politikaları Türk Lirası’nı savunmasız bırakırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’dan da soğuduğuna yönelik haberler de kayıpların büyümesine neden oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1.60’a yükselmesi, dolar endeksinin ise 94.43 seviyelerini test etmesi doların rekor kırmasında etkili oldu. Dolar dün 8.9728 lira ile yeni zirvesini gördü, Euro ise 10.3585 lirayı gördü.

CDS’LER 438 PUANDA

Enflasyon artışını frenlemek için dünyada önde gelen merkez bankalarının faiz artırımına başladığı bir dönemde TCMB yüksek enflasyon ve artan enerji maliyetlerine rağmen 23 Eylül’de faiz indirdi. TCMB’nin önceki gün yatırımcılarla yaptığı toplantıda faiz indirimine devam edeceği görüşü ağırlık kazanırken piyasalar da TL satış pozisyonu alarak tepki veriyor. Dolar dün kapanışta 8.9420 lira seviyesinde bulunurken, Euro ise günü 10.3420 liradan kapattı. Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 438 baz puan civarında seyrediyor.

Faiz indirecek izlenimi verdi

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, önceki gün gerçekleşen yatırımcı toplantısında yapılan faiz indirimine rağmen para politikasının yeterince sıkı olduğunu dile getirdi. Reuters’a bilgi veren Pictet Asset Management Kıdemli Ekonomisti Nikolay Markov da TCMB’nin genişlemeci tarafta olduğunu ve bir sonraki hamlenin faiz indirimleri olacağı görüşünde olduğunu aktardı.

Gram altın 3 ayın zirvesini gördü

ABD’de dün açıklanan tarım dışı istihdamın 500 bin artış beklentisine karşın 194 bin artışla beklenti oldukça altında kalması para piyasalarını da karıştırdı. Verilerin açıklanmasından sonra altının ons fiyatı yükselişe geçti. Altının ons fiyatı verinin ardından yüzde 1 yükselişle 1.778 dolara çıkarak 23 Eylül sonrası en yüksek seviyeyi gördü, ancak bu seviyelerde tutunamadı. Yurtiçi piyasalarda ise dolar kurunun rekor tazelemesi gram altın fiyatlarına yön verdi. Kapalıçarşı’da gram altın 509 TL’ye çıkarak 16 Haziran sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Kapalıçarşı’da gram altın günü 507.45 liradan tamamladı.