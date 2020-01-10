Guilherme, Beşiktaş’a yakın! Adil Gevrek: Etik bulmuyorum!’

Benevento’dan kiralık olarak Yeni Malatyaspor’da forma giyen Guilherme’nin Beşiktaş’a transferi yakın. Beşiktaş ile görüşme içerisinde olduğu öğrenilen Guilherme’nin siyah-beyazlılarla sözlü olarak anlaştığı ifade edildi. Öte yandan Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, bu transfer için Beşiktaş Kulübü ile bir görüşme içinde olmadıklarını aktararak, Guilherme’nin şu anda Yeni Malatyaspor oyuncusu olduğunu söyledi.

MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-2 Altınordu | Kartal`ın son maçta tadı kaçtı! İnanılmaz hata, korkutan sakatlık… Antalya kampının son maçında Altınordu ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Altınordu`nun skoru 1-1`e getiren golünde Loris Karius inanılmaz bir hataya imza atarken Beşiktaş`ın ilk golünü atan Jeremain Lens, 64`te sağ üst arka adalesinden sakatlanarak oyuna devam edemedi. İlgili Haberi Oku

Ravcı, oyuncunun siyah-beyazlılar ile anlaşması halinde kulüpten izin alması gerektiğini de ekledi. Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, “Oyuncunun menajeri bizi arayacaktı ama ne menajer ne kulüp bizi aramadı. Beşiktaş bizi aramadan transferi bitirdiyse bunu etik bulmuyorum” dedi.

Ravcı ve Başkan Gevrek’in açıklamalarının aksine Teknik Direktör Sergen Yalçın ise Guilherme’nin Beşiktaş’a olası transferi durumunda oyuncunun talebine göre kendisine yardımcı olacaklarını ve izin vereceklerini ifade etti.

‘BEŞİKTAŞ’LA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ BİLİYORUM’

Sergen Yalçın, Bein Sports’a yaptığı açıklamada “Guilherme’nın takımda kalıp kalmayacağını bilmiyorum, Beşiktaş ile görüşüyor diye biliyorum. Karar kendine kalmış. Bize çok katkı yapmış bir oyuncu, çok profesyonel, her antrenmana çıkar” ifadelerini kullandı ve “Kalmasını isterim ama gitmek isterse de ona dur diyemeyiz” diye konuştu.

Bu açıklamaların yanında DHA’nın geçtiği habere göre Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor yöneticileri Guilherme konusunu görüştü. Haberde “Akşam saatlerinde Yeni Malatyaspor yönetimi ile Beşiktaşlı yöneticilerin bir araya geldiği ve iki takımın Guilherme transferinde anlaşmaya vardığı öğrenildi. Guilherme’nin transferi konusunda her iki kulüpten açıklama bekleniyor” ifadeleri yer aldı.