Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı’na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür? Kim Milyoner Olmak İster sorusu…

Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı’na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan soru yarışmacıya zor anlar yaşattı. Programı izleyenler sorunun yanıtını araştırıyor. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı.

Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı’na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür?

A) 20 saat 10 dakika

B) 30 saat 10 dakika

C) 40 sat 10 dakika

D) 50 saat 10 dakika

Doğru cevap: D) 50 saat 10 dakika