Gül Gölge, Levent Özçelik ile görüntülendi

Eski model Gül Gölge, önceki gün Bebek’te gazeteci Levent Özçelik ile birlikte görüntülendi. Televizyoncu Murat Saygı’dan geçtiğimiz yıllarda boşanan manken, tüm gününü Özçelik ile birlikte geçirdi. Bebek’te trafikte görüntülenen ikili, fotoğraflarının çekildiğini görünce, şaşkınlık yaşadı.



Gül Gölge kendisini saklamaya çalışırken, Levent Özçelik rahat tavırları ile dikkat çekti. Gazetecilerin aşk var mı? sorusuna yanıt vermek istemeyen Gölge, utangaç tavırlar sergiledi. Galata’da baş başa tüm gününü geçiren ikili, bu anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

