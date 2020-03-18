Gülben Ergen, Atatürk’e söz verdi!

Sosyal medya hesabı üzerinden 18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle bir paylaşımda bulunan Gülben Ergen, bir Anıtkabir ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Gündeme yönelik yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ergen, içinde bulunduğumuz günün önemine dair bir paylaşımda bulundu. Üç çocuk annesi Ergen, bir Anıtkabir ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunarken, altına yazdığı satırlarla beğeni topladı. İşte Ergen’in o satırları:
“Sana yemin sana söz, bir Cumhuriyet Kadını gibi yaşayıp öleceğim! Zaferlerine, mücadelelerine layık evlatlar yetiştireceğim! Ülkeme faydalı olacağım! 18 Mart Çanakkale Zaferi… Rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum”