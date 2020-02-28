Gülben Ergen’in corona virüsü nedeniyle kendi duruşmasına gitmediği iddia edildi

Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik’e ‘Alenen hakaret’ iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya, ‘Corona virüsü korkusu nedeniyle katılmadı’ haberlerine sinirlendi…
Ünlü Şarkıcı Gülen Ergen geçen gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Eski eşi Erhan Çelik’e ‘Alanen hakaret’ iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dün görülen duruşmasına corona virüsü korkusu sebebiyle katılmamıştı. Nişantaşı’nda bir mağaza’dan çıkarken görüntülenen Ergen, muhabirlerin corona virüsü hakkındaki sorularına ”Allah Allah” diyerek sinirlendi.