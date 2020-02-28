Gülben Ergen’in corona virüsü nedeniyle kendi duruşmasına gitmediği iddia edildi

Yazan:
Alaturka Online
-

Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik’e ‘Alenen hakaret’ iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya, ‘Corona virüsü korkusu nedeniyle katılmadı’ haberlerine sinirlendi…

Emre ÇEVİK

Ünlü Şarkıcı Gülen Ergen geçen gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Eski eşi Erhan Çelik’e ‘Alanen hakaret’ iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dün görülen duruşmasına corona virüsü korkusu sebebiyle katılmamıştı. Nişantaşı’nda bir mağaza’dan çıkarken görüntülenen Ergen, muhabirlerin corona virüsü hakkındaki sorularına ”Allah Allah” diyerek sinirlendi.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?