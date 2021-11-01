GÜLBEN HÜLYA POLEMİĞİ NASIL HORTLADI? HERKES TARAFINI SEÇECEK!





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek / — Platforma dönüşen Cüneyt Özdemir kanalında bu haftasonu hangi yeni programlar yayınlandı? Yakında başka hangi içerikler kanalda yer alacak? Cüneyt Özdemir Netflix'te yayınlanan Colin Kaepernick'in belgeseli hakkında neler söyledi? Ardı ardına gelen zamlar ne durumda? En son nelere zam geldi? Financial Times'a anonim olarak konuşan Ak Partililer Erdoğan hakkında neler söyledi? İsrail ana akım medyası Türkiye'deki ekonomik kriz ve ileride olabilecek etkileri hakkında neler yazdı? Mehmet Özhaseki TV100'de ekonomi ve seçimle ilgili ne açıklamalarda bulundu? CHP'nin eski genel başkanları Cumhurbaşkanı hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adayı hakkında hangi açıklamalarda bulundu? Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışıyla hangi konular çok konuşuldu? İKSV Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak mı? Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinin bitme nedeni nedir? Hülya Avşar ve Gülben Ergen arasında ne polemiği yaşandı? Hangi ünlü Türk CEO, pozisyonundan ayrıldı? Bill Gates kaç milyonluk yatıyla Bodrum'a geldi? Hangi diğer milyarder Bill Gates'in Fethiye'deki doğumgünü partisine katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden İklim Zirvesine katılmadı? G20 zirvesinde Erdoğan ve Biden'ın görüşmesinde hangi başlıklar öne çıktı? Julian Assange hakkında CIA'in yaptığı hangi planlar dünya basınında ses getirdi? Alec Baldwin ve eşinin hangi Instagram gönderisi eleştirildi? Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrılığının nedeni nedir? Bugün Loud and Proud'dan bize neler geldi? Cüneyt Özdemir gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir