Gulbrandsen’den TFF’ye tepki! “Artık sonum geldi diye düşündüm”

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un yıldız futbolcusu Fredrik Gulbrandsen, 10 ilimizi vuran deprem sonrası TFF’nin ligleri 1 hafta ertelemesine tepki gösterdi.

“Biz nasıl futbol oynayacağız?”

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Gulbrandsen, “‘1 hafta!’ Birçok insan depremden dolayı yaşam mücadelesi verirken biz nasıl futbol oynayacağız? Aklım almıyor! Hala travmanın etkisi altındayım” ifadelerini kullandı.

Fredrik Gulbrandsen, TFF’ye tepki gösterdi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran depremde Adana’da bulunan Adana Demirsporlu Fredrik Gulbrandsen, o anlarda yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşırken Türkiye Futbol Federasyonu’na tepki gösterdi.

“Aklım almıyor”

TFF’nin ligleri 1 hafta ertelemesine sert tepki gösteren Guldbrandsen, “Federasyon, ligleri 1 hafta tatil etme kararı aldı. ‘1 hafta!’ Bir çok insan depremden dolayı yaşam mücadelesi verirken biz nasıl futbol oynayacağız? Aklım almıyor! Hala travmanın etkisi altındayım. Hala o anları düşünüyorum” dedi.

“Artık sonum geldi’ diye düşündüm”

Gulbrandsen yaşadıklarını da anlatırken, “15. kattaki dairemde uyuyordum. Uyandığımda ‘evet, artık sonum geldi’ diye düşündüm. Kapıya doğru emeklerken binanın üstüme çökeceğinden emindim.

“Şanslıydım ki sağ kurtulabildim”

Ancak çok şanslıydım ki sağ kurtulabildim. Birçok insanın neler hissettiğini hayal bile edemiyorum. Kalbim sizlerle” denildi.