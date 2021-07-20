Güler 18 gün farkla kalıyor kara, hava, deniz değişiyor

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bayram sonrası toplanıyor. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler bir yıl daha görevini sürdürecek. Güler, 18 Eylül 1955 doğumlu ve 18 gün farkla yaş haddine takılmadı. TSK’da atama, terfi ve emeklilikler için 30 Ağustos tarihi esas alınıyor.

Toplantıda yaş haddi dolan Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar’ın yerine 1. Ordu Komutanı Musa Avsever’in atanması bekleniyor. Görevlerinde 3 yılı dolduran Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz’ün yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın yerine de Donanma Komutanı Ercüment Tatlıoğlu atanabilir. Ancak Küçükakyüz ve Özbal yaş haddine takılmadığı için görevlerinin bir yıl daha uzatılma ihtimali de var.

YAŞ toplantısında rütbelerinde görev sürelerini tamamlayan 123 general ve amiralin terfi ve emeklilikleri ele alınacak. 123 isim arasında tarikat evindeki cübbeli takkeli tuğamiral Mehmet Sarı da var. Sarı hakkında bugüne kadar ne işlem yapıldığı açıklanmazken YAŞ toplantısında hakkında bir karar verileceği belirtildi.