Güler Sabancı: “Artık 'değişim yönetimi' zamanı”

İSTANBUL (AA) – Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, topluluk olarak normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte kriz yönetiminden "değişim yönetimi" aşamasına geçtiklerini belirterek, "Şimdi bize yakışan, sağlık tedbirlerinden asla taviz vermeden, akıllı ve planlı bir şekilde yeni dönemi yönetmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sabancı Holding'in açıklamasına göre, Güler Sabancı, topluluk çalışanlarına koronavirüs (Kovid-19) ve sonrası döneme ilişkin görüşlerini bir video mesajla aktardı.

Sabancı, mesajında, topluluğun bu dönemde iyi bir sınav verdiğini, yeni dönemde değişim yönetimine odaklanacaklarını bildirdi. Güler Sabancı, koronavirüs sürecine güçlü bilanço ve dayanıklı portföy yapısıyla girmenin de topluluk için önemli bir avantaj oluşturduğunu kaydetti.

Bugünlerde hayatlarının en sıra dışı dönemini yaşadıklarını, bu sürecin kimse için kolay olmadığını kaydeden Sabancı, "Kendiniz, aileleriniz, sevdiklerinizle ilgili yaşadığınız kaygıların ve sıkıntıların farkındayız. Ama tüm kaygılarınıza rağmen, sorumluluklarınızı aksatmadan, işinize içtenlikle sahip çıktığınızın da son derece farkındayız. Her zamankinden daha zorlu şartlarda, hayatın aksamaması için gece gündüz tam bir seferberlik ruhuyla çalışan, her bir Sabancı çalışanına tek tek teşekkür ediyorum ve hepinizle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

– "Tüm desteklerimiz bilim ve teknolojiye"

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, topluluk olarak, salgının hayatlarına girdiği ilk andan itibaren, şirket üst yöneticisi (CEO) Cenk Alper liderliğindeki kriz komitesinin süreci çok dinamik ve başarıyla yürüttüğünü bildirdi.

Bu süreçte atılan tüm adımlarda birinci önceliklerinin "sağlık" olduğunu vurgulayan Sabancı, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerin sağlığını her şeyin üstünde tuttuk. Her bir iş kolumuzda önlemlerimizi titizlikle aldık. Almaya da devam edeceğiz. Ayrıca, Türkiye'nin Sabancı'sı olarak, ülkemize olan sorumluluklarımızı da hakkıyla yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Bu tehdidi ancak bilim ve teknolojiyle yeneceğimize olan inancımızla tüm destek ve bağışlarımızı bu yönde yapıyoruz."

– "Türkiye özveri ve gayretle yeni döneme geçti"

Güler Sabancı, Türkiye'nin özverili sağlık çalışanları sayesinde ve bilimi önde tutan Sağlık Bakanlığı'nın gayretleriyle bu mücadelede yeni bir aşamaya geçtiğine dikkati çekti.

Şimdi normalleşme adımları ve planları yapıldığını aktaran Sabancı, "Artık, biz de topluluk olarak, 'kriz yönetiminden', 'değişim yönetimi' aşamasına geçiyoruz. Geri dönüşte sürdürülebilirlik, çevre ve teknoloji açısından karşımızda yepyeni bir dünya olacak. Şimdi bize yakışan, sağlık tedbirlerinden asla taviz vermeden, akıllı ve planlı bir şekilde yeni dönemi yönetmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sabancı, çalışanların, geri dönüşte dijitali odağına alan öncü çözümleri, uygulamaları ve çalışmalarıyla içinde bulundukları sektörlerde örnek olacağını bildirdi.

Bu fırtınalı süreçte sağlam bilanço yapısının ve dayanıklı portföyünün topluluğun en önemli avantajları olduğunu bir kez daha gördüklerini vurgulayan Sabancı, "Önümüzdeki dönemde de sahip olduğumuz bu önemli avantajlarımızla ve sizlerin güçlü değişim yönetimi yetkinliklerinizle daha büyük başarılara hep beraber koşacağız ve geleceği birlikte şekillendireceğiz." ifadelerini kullandı.

– "Ülkemizin en büyük güvencesi gençler"

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabancı, salgının birçok zorluk ve olumsuzluk oluştursa da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidimiz gençliktedir" sözünde olduğu gibi gençliğe olan umutlarını tazelediğini bildirdi.

Topluluk olarak her zaman bu ülkenin en büyük güvencesini gençler olarak gördüklerini vurgulayan Sabancı, "Gençlerin mücadeleci ruhundan, teknolojiye, dijitalleşmeye ve değişime açık olmalarından aldığımız ilhamla dönüşüm vizyonumuzu 'Yeni Neslin Sabancı'sı' olarak tanımladık. Kovid-19'u birlikte yendikten sonra, genç Sabancılılar sahip olduğunuz donanımla, bilimin ışığında emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Geleceği de başarı ile yöneteceğinden hiç kuşkum yok." açıklamasında bulundu.