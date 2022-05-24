“Gülistan Doku için araştırma komisyonu kurulmasına MHP’liler ‘evet’ diyor, AKP’liler karşı çıkıyor”

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Tunceli’de 870 gündür kayıp olan Gülistan Doku için düzenlenen eyleme katıldı. Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasına MHP’lilerin ‘evet’ dediğini ancak AKP’li milletvekilleri tarafından engellendiğini belirten Kadıgil, “AKP’li vekiller hiç mi vicdanınız kalmadı sizin? Neden korkuyorsunuz? Neden TBMM’de bir grup milletvekilinin bir araya gelip uzmanlarıyla, tanıklarıyla bu dosyanın araştırılmasını istemiyorsunuz?” diye sordu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Tunceli’de 870 gündür kayıp olan Gülistan Doku için düzenlenen eyleme katıldı. Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasının AKP’li milletvekilleri tarafından engellendiğini belirten Kadıgil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a seslenerek “Hepiniz bu aileyi tanıyorsunuz. Hepiniz bizzat görüşüp tek tek söz verdiniz ‘kızınızı bulacağız’ diye. Şimdi neredesiniz? Korktuğunuz nedir?” diye sordu.

“SÖZÜNÜZÜ NEDEN TUTMUYORSUNUZ?”

Tunceli Belediyesi Eşitlik Birimi’nin düzenlediği Kadın, Emek ve Özgürlük Çalıştayı için Tunceli’de bulunan Kadıgil, Gülistan Doku için yapılan eylemde şöyle konuştu:

* “870 gündür oldu. Bir aile 21 yaşında kaybedilen kız çocuklarını kaybetti tam 870 gündür peşimde. Bedeninin dahi nerede olduğunu söylemiyorlar. Ailenin başında dua edecekleri bir mezarları bile yok! Bu ülkenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; sen bu insanlarla görüştün ‘Bu ülke güçlü bir ülkedir kızınızı bulacağız’ dedin. Sözünü neden tutmuyorsun Süleyman Soylu, neredesin?

* Bu ülkenin Adalet eski Bakanı Gül, yeni Bakan Bozdağ, sen bu insanlarla görüştün ‘Dosyayı bizzat inceleyeceğim, ben ilgileneceğim, kızınızı bulacağım’ dedin. Neredesin Bozdağ! Ve bu insanların hepsini atayan çünkü; bunların bir iradesi yok biliyoruz. Bunlar atanmış saray memurları çok iyi biliyoruz!

* Bunları atayan Recep Tayyip Erdoğan sen de tanıyorsun bu insanları sen de görüştün. Söz verdin ‘Kızınızı bulacağız’ diye. Şimdi neredesin? Bu ülkede 21 yaşındaki Gülistan’a ne oldu bilmiyoruz. Başına ne geldi bilmiyoruz. Bir aile 870 gündür bu ülkede adalet arıyor.”

“ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASINA MHP’LİLER BİLE EVET DİYOR AKP’LİLER ENGELLİYORMUŞ!”

Meclis’te araştırma komisyonu kurulması için verilen onlarca önergenin reddedildiğini hatırlatan Kadıgil, komisyonun kurulmasının AKP’liler tarafından engellendiği iddiasını dile getirdi. Kadıgil, sözlerine şöyle devam etti:

* “TBMM‘de birlikte görev yaptığımız sözde mevkidaşlarımız; milletvekilleri neredesiniz siz? Onlarca kez araştırma önergesi verildi. Bir araştırma komisyonu kurulmasını talep ediyoruz. Ne olduğunu öğrenelim ve bu ailenin acısını dindirelim diyoruz.

* Son aldığımız duyum; MHP milletvekilleri bile ‘evet’ diyormuş ama AKP’li vekiller kabul etmiyormuş. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP’li vekiller hiç mi vicdanınız kalmadı sizin? Neden korkuyorsunuz? Neden TBMM’de bir grup milletvekilinin bir araya gelip uzmanlarıyla, tanıklarıyla bu dosyanın araştırılmasını istemiyorsunuz? Bize ya bu soruların cevabını verin ya Gülistan’ı verin. Gülistan Doku nerede?”

“KOMİSYONUN KURULMASI ÖNÜNDEKİ ENGEL NEDİR?”

HDP Milletvekili Dilşat Canbaz da Meclis’te araştırma komisyonu kurulması talebini yineleyerek “Herkesin birbirini çok iyi tanıdığı, dağlarından şehir merkezine şehrin her yerinde kameraların olduğu bir şehirdeyiz ve bir Gülistan’a dair bir iz bulunmadı. Faili çok açık bir erkek, sadece bir gün gözaltına alınıp bırakılan bir erkek. Buradan bütün yetkilerle sesleniyoruz: Bir komisyon kurulmalı. Bu komisyonun kurulmasının önündeki engel eğer iktidarsa bunu açık açık itiraf etmeli. Bir kez daha soruyoruz Gülistan’a ne oldu? Gülistan Doku nerede?” diye konuştu.