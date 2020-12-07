Gülistan Doku’nun ablası ‘baskı ve tehdit’ iddiasıyla şikayetçi oldu

Tunceli’de 5 Ocak’ta kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku’dan 336 gündür haber alınamıyor. Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, Tunceli İŞKUR Müdürü Ö. A. ve valilik çalışanı F.G. tarafından “baskı ve tehdit” edildiği iddiasıyla Tunceli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

“İŞKUR MÜDÜRÜ MAÇOĞLU’NUN ATTIĞI TWEETE KARŞILIK VERMEMİ İSTEDİ”

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Gülistan Doku için attığı tweetlerden Tunceli İŞKUR Müdürü Ö.A.’ın rahatsız olduğunu belirten Aygül Doku, ”Tunceli eski Valisi Tuncel Sonel, her zaman kardeşim Gülistan Doku’nun intihar ettiğini bedeninin ise suda olduğunu ve bedenini bize vereceğini söylüyordu. Tuncay Sonel görev yeri değişti Tunceli’ye yeni vali geldi ve tüm Munzur’u tarattı ama Gülistan bulunamadı ve arama çalışmaları sona erdi. Tuncay Sonel döneminde yapılan arama çalışmalarında Tunceli İŞKUR müdürü Ö.A. ve valilik çalışanı F.G. isimli kişiler çalışmaları izlemeye geliyordu. Bu kişiler her zaman basından ve halktan uzak durmam gerektiğini söylüyorlardı.

Sosyal medyada Gülistan için baraj boşaltısın kampanyası başlatılmış ve kampanyaya destek vermesi amacıyla Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu’nu da etiketlenmişti. Maçoğlu da destek amaçlı yaptığı paylaşımda ‘ailenin taleplerini karşılayın baraj kapaklarını açın Gülistan bulun’ demişti. Maçoğlu’nun bu tweetinden sonra 5 Mayıs gününde Ö.A. yanıma geldi ve bana, ‘Fatih Maçoğlu’na karşılık ver sanane sen kimsin bu olaya karışma vali Gülistan’ı bulacak, bedenini bize verecek’ diye paylaşım yapmamı istedi. Ben de buraya Fatih Maçoğlu ya da başka biriyle uğraşmaya gelmedim kız kardeşimi aramaya geldim. Durup dururken Maçoğlu’na neden öyle bir cevap vereyim’ dedim. Ama Ö.A. ısrarla Maçoğlu’na karşılık tweet atmamı istiyordu” diye konuştu.

“EĞER BU TWEETİ ATMAZSAN VALİ KARDEŞİNİ ARAMAZ”

Tunceli Valiliği çalışanı F.G. tarafından tehdit edildiğini iddia eden Doku, sözlerine şöyle devam etti;

”Daha sonra valilikte çalışan F.G. geldi ve bana, ‘Valiyi zor durumda bırakıyorsun Maçoğlu’na karşılık vermen lazım’ dedi. Karşı çıkmam üzerine ‘O zaman valiye teşekkür edeceksin’ dedi. Daha sonra elimden telefonumu alarak valiye teşekkür mesajı attı. Ben o anda karşılık veremedik çünkü o gece bana kardeşimin aranmayacağı korkusunu bana yaşattılar.

Ferhat Güven bana, ‘Eğer bu tweeti atmazsan vali senin kardeşini aramaz’ demişti. Bu cümleyi söylediğine dair şahitlerde var. Bu kişilerin bana kurduğu psikolojik baskıdan dolayı Tunceli Cumhuriyet Savcılığına Tunceli İŞKUR İl Müdürü Ö.A ve Valilik çalışanı F.G. hakkında şikayetçi oldum. Bu kişilerin amacının ne olduğunun sorgulanmasını ve gerekenin yapılmasını istiyoruz. Biz hukuksuzluğu yapan, ailemize bunları yaşatanların cezalandırılmasını istiyoruz.”

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