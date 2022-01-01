Gülistan Doku’nun ailesi oturma eylemine başladı

Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku’nun ailesi, soruşturmanın etkin yapılmadığı gerekçesiyle Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemine başladı. Doku ailesi 5 Ocak’a kadar eylemlerine devam edecek.

Evren DEMİRDAŞ

Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun annesi Bedriye, babası Halit ve ablası Aygül Doku Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemine başladı. Tunceli Kadın Platformu ve demokratik kitle örgüt temsilcileri de Doku ailesine destek verdi.

VALİYLE GÖRÜŞMELERİ ENGELLENDİ

Oturma eylemi öncesinde kızlarının akıbeti ile ilgili Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile görüşmek isteyen Doku ailesinin, güvenlik güçleri tarafından engellediği ögrenildi.

“KIZIMIZ BULUNANA KADAR KALKMAYACAĞIZ”

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın etkin bir şekilde yapılmadığı gerekçesiyle adliye önünde annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ile birlikte oturma eylemine başladıklarını duyuran abla Aygül Doku, “5 Ocak’tan beri kızımızdan en ufak bir iz yok. 2 yıldır kızımız yanımızda değil. Tunceli’ye gelip gazetecilere ‘bana Gülistan Doku’yu sormayın’ diyen Adalet Bakanı’na bizzat bu soruyu sormak için adliye önünde oturma eylemine başladık. Kızımız bulunmadan da kalkmayacağız” diye konuştu.

“MÜCADELEMİZDE YANIMIZDA OLUN”

“Bizi ya öldürsünler ya da artık kızımıza ne olduğu sorusunun cevabını versinler” diyen abla Doku, “Biz valiyle görüşmek isteyince polis engeliye karşılaştık. Oysa engellenmesi, yargılanması, sorgulanması gereken iki yıldır Gülistan’a bu karanlığı yaşatan Zaynal Abarakov’dur. Tüm sağduyulu insanlara bizlere destek olmaları için sizin aracılığınızla çağrıda bulunuyorum, kızımız için vermiş olduğumuz bu mücadelede yanımızda olun” ifadelerini kullandı.

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