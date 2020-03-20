Gülse Birsel dizisini evinden çekti!

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel. her ne kadar dizi setini iptal etmiş olsa da çekimlerinin bitmesine beş sayfa kalan bölümün boşa gitmemesi için ilginç bir yöntem denedi.

Jet Sosyete adlı dizisini internet platformuna taşıyan Gülse Birsel de pek çokları gibi seti iptal etti. Ancak son birkaç sayfa çekimi kalan son bölüm için farklı bir yöntem deneyerek bir ilki gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ve takipçilerini corona virüsüne karşı evlerinde kalmaya davet eden Gülse Birsel, dizinin yeni bölümünün bitmesi için gereken son beş sayfanın çekimlerini her oyuncunun evinde gerçekleştireceğini söyledi.

Dizinin senaryosunda böyle bir değişikliğe gitiğini söyleyen Birsel paylaştığı videonun altına; “Corona günlerinde dizicilik, biz de evden çalışıyoruz” notunu düştü.