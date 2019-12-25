Gülşen evini satamadı iddialarına cevap verdi: “Ne kiralık ne satılık evim var”

Ünlü şarkıcı Gülşen’in, geçen hafta, 30 milyon TL’ye satmak istediği ama alıcı bulamadığı evini kiralamaya karar verdiği haberleri gündemdeydi… Önceki gün Bebek’te basın mensuplarıyla karşılayan popçu, hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.



Popçu Gülşen, hakkında çıkan 15 milyon liralık evini 30 milyona satışa çıkardığı ve satamayınca 35 bin liraya kiraya vereceği iddiasını yalanladı. Muhabirlerin “İddialar doğru mu?” sorusuna ”Benim ne kiralık ne de satılık evim var” cevabını verdi.