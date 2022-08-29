Gülşen’e ev hapsi verilmesine tepki: Sahneye çıkmasın diye…

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” iddiasıyla dört gün cezaevinde tutuklu kalan Gülşen, avukatının itirazı sonrası bugün serbest kaldı. Ancak şarkıcı ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Gülşen’in dava sonuçlanana kadar evin dışarı çıkamayacak olmasına çok sayıda tepki geldi…

Sozcu.com.tr

Geçen nisan ayında İstanbul’da verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, geçen perşembe akşamı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Şarkıcı bugün avukatının yaptığı itiraz sonrası ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Şarkıcının ev hapsine ise çok sayıda tepki geldi:

SANATINI İCRA EDEMEZ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Ayrıca sanatçı Gülşen hakkında kesin olmamakla beraber adli kontrol uygulanıp ev hapsi kararı verildiği bilgisi de vahim bir karardır! Bir sanatçı evinde konser veremez, sanatını icra edemez bu karardan da dönülmesi en büyük dileğimizdir.

SAHNEYE ÇIKMASIN, ÖYLE GİYİNMESİN!

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: Kaçma şüphesi birkaç gün içinde yok olmuş ama ev hapsi var. Yani konser vermesin, sahneye çıkmasın, öyle giyinmesin, bayrak açmasın!

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar: Gülşen’in tutuklama kararını kaldırıp, kaçma şüphesi olmadığı halde ev hapsi uygulamak bir başka hukuksuzluktur. En başından beri amaçları Gülşen’i sahnelere çıkartmamak. Çünkü Gülşen onlara biat etmiyor, eğilmiyor ve korkmadan özgürlüğü savunuyor.

EVİNDEN ONLINE KONSER VERSİN

İYİ Parti İstanbul Belediye Meclis Üyesi Taylan Yıldız: Gülşen sahneye çıkmasın diye mi ev hapsi verdiniz? Ayıptır ayıp. Bence Gülşen evinden online konser versin. Türkiye’nin en büyük konseri yapılsın.

TERAZİNİN AYARINI BOZDUNUZ, ARTIK DOĞRU TARTMAZ

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: Güdümlü yargı Gülşen’in tutuklanması garabetini düzelteyim derken ev hapsi diye başka bir garabete imza atmış. Olayda ne tutuklamanın ne de adli kontrolün şartları var! Mahkeme de kararda bunu belirtip yine yanlış hüküm kuruyor. Terazinin ayarını bozdunuz, artık doğru tartmaz!

TOPLUMUN GAZINI ALMAK

Hukukçu Kerem Altıparmak: Gülşen’e ev hapsi verilmiş. Ev hapsi ancak tutukluluk koşulları varsa verilebilir. Tutuklanmayı gerektiren bir suç şüphesi yok demiyorlar, var ama evde tutarak da tutuklulukla sağlayacağımız sonucu sağlarız diyorlar. Amaç hukuka uygun davranmak değil toplumun biraz gazını almak.

Şahan Gökbakar: Gülşen serbest bırakılmamış ki… Ev hapsine alınmış. Adli kontrol ile salıverildi falan değil ha. Tutuklu ve evinde hapis…

BİRAZ BASİRET

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar: Gülşen tahliye edildi, yargılama süreci ev hapsinde devam edecek. Bu kararı başlangıçta verseydiniz ne olurdu, hukuken ne eksilirdi? Bunca gereksiz ve anlamsız siyasi kavgaya, polemiğe değdi mi? Biraz basiret.

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