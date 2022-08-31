Gülşen’in avukatı, ev hapsinin kaldırılması için başvurdu

Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Gülşen’in avukatı Emek Emre, ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye dilekçe sundu.

Fırat FISTIK

Ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen’in avukatları ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu.

Şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu’nun avukatı Emek Emre, bugün öğleden sonra İstanbul Adalet Sarayı’nda ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sundu.

Talebi, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği değerlendirecek ve önümüzdeki günlerde bu talebe dair bir karar daha verecek.

Tahliye kararına ev hapsi koşulu konulması, sanatçılar ve hukukçular tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

NE OLMUŞTU?

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” iddiasıyla tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında geçtiğimiz gün tahliye kararı verilmiş, kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığı özellikle belirtilmişti.

Gülşen, mahkemedeki ifadede şunları söylemişti:

*Üzerime atılı suçu ve haklarımı anladım. Ben bu konuda emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim.

*Orada vermiş olduğum ifadelerimi tekrar ederim. Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim.

*Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmamı talep ediyorum.

İlginizi Çekebilir Gülşen hakkında tahliye kararı