Gülşen’in Lolipop Şarkısına Çektiği Klip
Gülşen’in DMC etiketi ile yayınlanan “Lolipop” adlı teklisi, video klibi ile netd müzik’te yayınlandı.
Söz – Müzik: Gülşen
Düzenleme: Ozan Çolakoğlu
Mix – Mastering. Utku Ünsal
Yönetmen : Metin Arolat
Yapım Şirketi : Ge Media
Kreatif Direktör : İrem Alkan
Styling: Mahizer Aytaş
Prodüktör : Cansev Erdemir
Uygulayıcı Prodüktör : Alkın Önder
Görüntü Yönetmeni : Alper Soykan
Yardımcı Yönetmen : Taner Serdar
Fotoğraf Sanatçısı : Emre Doğru
Koreograf: Eylül İlbey
Post Prodüksiyon Şirketi : The Post Brothers
Söz ve Müziği Gülşen’e ait olan Lolipop Şarkısının Sözleri/h2>
Kaçtıkça giriyorum çekimine
Sanki giymişim ateşten elbise
Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım< Korkulu rüyalarımın sahibi Oyna duygularımın ol katili Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım Dudaklar lolipop al Kucaklar dolusu love İstemem altınlar pırlantalar İsterim ooo Ben bir tek seni Tek seni tek seni Aşkımla ölçülemez hiçbir money Oh mommy so yummy Aslında gitsek ya biz daha ileri Daha ileri az daha ileri Oooo My love İçim dışım lav Ay lav ay lav İşim gücüm yok başkalarıyla Yo Söndürülmez bu ateş sularla Oooo My love Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla Bildiklerini unut sırayla Çarpışmalarımız itinayla Oooo