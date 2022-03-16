Gülşen’in Lolipop Şarkısına Çektiği Klip

Gülşen’in DMC etiketi ile yayınlanan “Lolipop” adlı teklisi, video klibi ile netd müzik’te yayınlandı.

Söz – Müzik: Gülşen

Düzenleme: Ozan Çolakoğlu

Mix – Mastering. Utku Ünsal

Yönetmen : Metin Arolat

Yapım Şirketi : Ge Media

Kreatif Direktör : İrem Alkan

Styling: Mahizer Aytaş

Prodüktör : Cansev Erdemir

Uygulayıcı Prodüktör : Alkın Önder

Görüntü Yönetmeni : Alper Soykan

Yardımcı Yönetmen : Taner Serdar

Fotoğraf Sanatçısı : Emre Doğru

Koreograf: Eylül İlbey

Post Prodüksiyon Şirketi : The Post Brothers

Söz ve Müziği Gülşen’e ait olan Lolipop Şarkısının Sözleri/h2>

Kaçtıkça giriyorum çekimine

Sanki giymişim ateşten elbise

Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım< Korkulu rüyalarımın sahibi Oyna duygularımın ol katili Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım Dudaklar lolipop al Kucaklar dolusu love İstemem altınlar pırlantalar İsterim ooo Ben bir tek seni Tek seni tek seni Aşkımla ölçülemez hiçbir money Oh mommy so yummy Aslında gitsek ya biz daha ileri Daha ileri az daha ileri Oooo My love İçim dışım lav Ay lav ay lav İşim gücüm yok başkalarıyla Yo Söndürülmez bu ateş sularla Oooo My love Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla Bildiklerini unut sırayla Çarpışmalarımız itinayla Oooo