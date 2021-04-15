Gültekin Uysal: Dokunulmazlığı kaldırma teşebbüsü ‘siyasi iklimi zehirleme’ ayarlı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fezleke ve dokunulmazlık dosyalarının TBMM’ye sunulmasına bir tepki de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan geldi.

Tepkisini sosyal medyadan dile getiren Uysal, şu ifadeleri kullandı:

* CHP il/ilçe başkanlıklarındaki ‘128 Milyar $ Ne Oldu’ afişlerinin zorbalıkla indirilmesinin ardından ana muhalefet liderinin dokunulmazlığını kaldırmak için yapılan hazırlık artık Türkiye’de demokratik rekabetin meşru sınırlarını hepten yok edecek bir hamle.

* CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığını kaldırma teşebbüsü ‘Siyasi iklimi zehirleme’ ayarlı! Anlaşılan AKP’de kendini kurtaracak hiçbir demokratik formülün kalmadığına dair bir düşünce hakim olmuş!

Uysal, paylaşımında “Yeter Be Usta” etiketine de yer verdi.

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