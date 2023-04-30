Gültekin Uysal: Gaffar Okkan’ın katillerini kendi listelerinde aday yaptılar

İzmir’de Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanlarındaki Millet İttifakı mitingine 1 milyondan fazla kişi katıldı.

Alanın çevresine vatandaşların programı izleyebilmesi için dev ekranlar kuruldu. Mitingde konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün milletin iradesini boğmaya çalışıyorlar. Bir içişleri bakanı var. Çıkmış diyor ki 14 Mayıs 2013 seçimleri bir darbe girişimiymiş. Anadolu’da güzel bir söz var. Dün Isparta’da paylaştım.

*“Takke düştü, kelle göründü.” İşte bu beylerin zihinlerinin nasıl çalıştığını bunlar ortaya dokuyor. Demokrasi zaten bu iktidar mensupları için muhalefette seslenilecek bir inanç. Onlar ruhen de lafzen de hiçbir zaman inanmadılar. 21 yıllık icraatları ortada.

“UTANIN, UTANIN!”

*Şimdi Türk milletinin kendilerinin mazeret bırakmayacak şekilde dört tane 5 yıllık kalkınma planı uygulayacak zaman vermiş olmasına rağmen hâlâ çıkmışlar millete vaatte bulunuyorlar. Utanın, utanın.

“21 YILDIR SORULARINI ÇALDIRDINIZ”

*Çalma işini iyi biliyorlar. Allah var. Haklarını teslim edelim. Neymiş? Mülakatı kaldıracaklarmış.

*21 yıldır ÖSYM’de soruları çaldırdınız, mülakatlarla milyonların hakkını yediniz, şimdi sureti haktan görünerek sanki bu 21 yılda bu kayırmacılığı, bu ahbap çavuş düzenini bunlar inşa etmedi.

*Türkiye’de terör örgütleriyle işbirliği yapma imtiyazı Erdoğan’da. PKK’yla, FETÖ’yle işbirliği yapabilir. Bunlar yetmedi, Gaffar Okkan’ın katillerini kendi listelerinde aday yaptılar.

“HER BİRİMİZİN SİYASİ AİDİYETLERİ VAR”

*Anadolu’yu üreten bir Türkiye haline getireceğiz. Bu ülkenin milli güvenlik şemsiyesi, demokrasidir, hukuktur ve laikliktir. Bu değerleri içselleştireceğiz.

*Geldiğimiz bugünde karanlıkta renklerin bir manası yoktur. Karanlıkta renkleri seçebilme imkânımız yoktur.

*Her birimizin siyasi aidiyetleri var. Ama Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi parti olarak bu karanlıktan çıkmak için yarınki Türkiye’nin cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde bir irade ortaya koyduk.