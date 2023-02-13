Gültekin Uysal: Hesap sormazsak yaşatamayız!

Yazan:
Alaturka Online
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından, SÖZCÜ Gazetesi’nin dünkü “Erdoğan 4 yıl önce imar barışını böyle müjdelemişti” başlıklı haberini paylaştı.

Haberde; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 4 yıl önce Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’da yaptığı imar affı açıklamaları yer aldı.

“HESAP SORMAZSAK YAŞATAMAYIZ”

Gültekin Uysal ise yaptığı paylaşımda iktidara tepki göstererek şunları belirtti:

* “‘Devr-i Sabık yaratacağız, haramilerden hesap soracağız’ dediğimizde ‘o ürküyor/bu ürküyor’ diyenler bilsinler; hesap sormazsak yaşatamayız!

* Rant uğruna tarım alanlarını imara açan, imar yolsuzluğu ile siyasetini finanse eden, bunca insanın canına kastedenden hesap sormayalım mı?

“MİLLETE VE HAKİKATE İHANETTİR”

* İnsanların ölüme mahkum edildiği yerde, mahkum edilme korkusu ile doğruları söylememek, millete ve hakikate ihanettir!”

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