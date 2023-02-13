Gültekin Uysal: Hesap sormazsak yaşatamayız!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından, SÖZCÜ Gazetesi’nin dünkü “Erdoğan 4 yıl önce imar barışını böyle müjdelemişti” başlıklı haberini paylaştı.
Haberde; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 4 yıl önce Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’da yaptığı imar affı açıklamaları yer aldı.
“HESAP SORMAZSAK YAŞATAMAYIZ”
Gültekin Uysal ise yaptığı paylaşımda iktidara tepki göstererek şunları belirtti:
* “‘Devr-i Sabık yaratacağız, haramilerden hesap soracağız’ dediğimizde ‘o ürküyor/bu ürküyor’ diyenler bilsinler; hesap sormazsak yaşatamayız!
* Rant uğruna tarım alanlarını imara açan, imar yolsuzluğu ile siyasetini finanse eden, bunca insanın canına kastedenden hesap sormayalım mı?
“MİLLETE VE HAKİKATE İHANETTİR”
* İnsanların ölüme mahkum edildiği yerde, mahkum edilme korkusu ile doğruları söylememek, millete ve hakikate ihanettir!”