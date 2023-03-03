Gültekin Uysal: Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından yazılı açıklama yaptı. Uysal, şunları söyledi:

* “21 yıllık AKP yönetiminde süren sistematik çöküşün, on binlerce cana, milyonlarca insanımızın evinden yurdundan olmasına sebep bir neticeyi ortaya çıkardığını deprem vesilesiyle acı bir biçimde bir kez daha gördük. Maliyetini her bir vatandaşımızın ödediği toplumsal, siyasal, ekonomik sorunlar ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı meydan okumalar, sorumluluk duygusuyla ortak bir irade koyma ihtiyacını ortaya çıkarmıştı.

“AYNI KARARLILIKLA, AYNI İNANÇLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

* Millet İttifakı olarak geçtiğimiz 18 ayı aşkın sürede yaptığımız, ülkemize derinden nefes aldıracak ortak çalışmaların ürünü açıklama ve taahhütlerimizin bugün de aynı kararlılıkla arkasında olduğumuzu aziz milletimize bildiriyoruz. Demokrat Partinin 1946 yılında başladığı demokrasi, adalet ve hakkaniyet mücadelesinin 77’nci yılında, merkez sağ siyasetin ve umudun sesi olarak aynı kararlılıkla, aynı inançla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

* İnandığımız ve doğru bildiğimiz yolda, dün olduğu gibi bugün de yürüyoruz. Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha Aziz Türk Milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Hep birlikte başaracağız. Yeter, söz milletindir.” DHA