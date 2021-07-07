Gültekin Uysal: Soylu yalnız ki Bahçeli bu açıklamayı yaptı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programına konuk oldu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“LİDER KORKUSUNUN ALLAH KORKUSUNUN ÖNÜNE GEÇTİ”

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya desteğini değerlendiren Uysal, şu ifadeleri kullandı:

* Süleyman Soylu yalnız ki Bahçeli bu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duydu. Sedat Peker’in bütün bu iddiaların merkezine sayın Soylu’yu koyarak aslında Türkiye’deki çökmüş bir devlet ve hükümet sistematiğini, işleyişini, ifşasını perdeliyoruz.

* Bu tartışmayı ayırt etmek lazım. Elbette biz netice itibariyle hukuk, diyoruz. Buradan da bir çağır yapmak isterim. Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi ‘ Korkma’ diyor. Bu ülkenin savcıları var, mecliste milletvekilleri var. Bu gün lider korkusunun Allah korkusunun önüne geçtiği bir Türkiye siyaseti var.

* İktidarın içerisinde bir yapılanma var. Korkacaklarsa bugünlerden değil, yarınlardan korksunlar. Eninde sonunda bu işlerin kapağı açılır, kayda girmiş işlerdir. Bunların hesabı sorulur.

“İKTİDAR İÇİ BİR KAVGA VAR”

Uysal sözlerin şöyle devam etti:

* Tabi iktidar içi bir kavga var, sayın Soylu hükümet içerisinde, bakanlar kurulu içerisinde en siyasi kişiliğe sahip birisi.

* Hem siyaset içinden gelmesi ve bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz bu model içerisinde de siyasi performansı, terörle mücadeledeki başarısı itibariyle bütün bu o iç denklemde yarınlara dair hesapları sayın Soylu’nun bozduğu görülüyor.

* Bu iktidar içi tartışmalarda bir tarafta Berat Albayrak, diğer tarafta sayın Soylu… Bir tarafta içişleri, terörle mücadelede olumlu bir tablo var.

* Diğer tarafta ekonomi… Sayın Berat Albayrak’ın olumsuz bir tablosu var. Bu süreç sayın Berat Albayrak’ı husumet odağı haline kamuoyu gündemine getirdi kendi içindeki tartışmalarla. Sayın Devlet Bahçeli’de bir destek atma ihtiyacı hissetmiştir.

“ERDOĞAN ÜÇ ERKİ KONTROL EDİYOR”

“Sayın Erdoğan hem yasamayı, hem yürütmeyi hem de yargıyı kontrol ediyor” diyen Uysal, “Yani bir gün bile Yargıtay’da Yargıtay üyeliği yapmamış, dosya kapağı kaldırmamış İstanbul Başsavcısı’nın nasıl Yargıtay üyeliği yapıldığını, arkasından görevine bile başlamamışken bile diyebileceğimiz bir zaman diliminde nasıl Anayasa Mahkemesi üyesine ki, Anayasa Mahkemesi yarın Yüce Divan hüviyeti var. Sanki iktidarın bu noktada bir hazırlık yaptığı kanısına ben varıyorum.” dedi.

“HERKES BU İSMİ BİLİYOR”

10 bin dolar alan siyasetçi hakkında da konuşan Uysal, “10 bin dolarla ilgili olayı her hangi bir kişi söylemiyor, bu ülkenin İçişleri Bakanı söylüyor hem sayın bakan hem de kamuoyu bunun cevabını vermeli, kamuoyu almalı, iktidar partisi vermeli. Herkes bu ismi biliyor, eski bir milletvekili bu gün iktidar partisi AKP’nin merkez karar kurulu üyesi. Bu çarpıklığın, artık yolsuzluğun sistematik hale geldiği….Sayın Erdoğan boşuna tasarruf genelgesi yayınlamıyor. Bu ülkede sayısını bizim bile hatırlamadığımız en son 192 idi. Kamu İhale Kanunu’nda istisnalar, istisnalar neredeyse çok küçük bir oranda Kamu İhale Kanunu uygulanır hale geldi.” şeklinde konuştu.

“ADINIZIN AK OLMASI YETMEZ…”

iktidarı tasarruf ve ihaleler konusunda da sert sözlerle eleştiren Uysal şöyle konuştu:

* Ben zaman zaman söylüyorum adınızın ak olması yetmez alnınızın ak olması lazım. Türkiye’de maalesef bu kaynakları yerelden genele ihalelerin bu ülkede nasıl verildiğini Ankara sokaklarında sade vatandaşımıza sorsak o bile bilir.

Bütün bu işler siyaset eliyle yapılıyor. Sadece bildiğiniz üretme mekanizması rant, rantiye. Bu nedenle ısrar ediyorsunuz Kanal İstanbul meselesini.

Bir yandan yerli ve milli diyeceksiniz, Türk lirasını özendirelim diyeceksiniz dövizle anlaşma yapacaksınız, takim olarak başka başkentlerdeki mahkemeleri göstereceksiniz, bir yandan da tasarruf diyeceksiniz porsiyonları küçültelim diyeceksiniz.

Bu gün AKP ile yolsuzluk o kadar özdeş hale gelmiş ki… Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkan olduğu andan itibaren bütün ihaleleri şeffaf bir şekilde canlı olarak yayınlıyor, siz de canlı yayınlayın diyor.

* Bunca zaman bu işlerin nasıl olduğunu bilmiyor muyuz. Ankapark’ta 750 milyon doları gitmiş vatandaşın bunun hesabını soramıyoruz.

* 10 bin dolar alan siyasetçiyi bakan söylüyor, bunun hesabını soramıyoruz, öbür tarafta hukuku, garibana, gurebaya uyguluyoruz.

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